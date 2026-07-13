Винник назвал имена двух звезд, которые поддерживают с ним дружеские отношения, несмотря на "бойкот" в Украине, и рассказал о переписке со своим "братом по несчастью" Потапом

После бегства из Украины в начале полномасштабной войны Олег Винник фактически оказался в изоляции от украинского шоу-бизнеса. Многие коллеги публично осудили артиста, однако, как оказалось, были и те, кто не отвернулся от него. Более того, певец признался, что в начале вторжения поддерживал связь с Потапом, которого тоже годами критикуют за жизнь за границей.

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Об этом Винник рассказал в интервью Артему Безкровному. Артиста спросили, кто из коллег больше всего его разочаровал после скандала вокруг выезда из Украины. Однако сначала он отказался называть имена.

Зато Винник с удовольствием вспомнил тех, кто, по его словам, поддержал его в непростой период. В частности, он назвал актрису Ольгу Сумскую и певца Анатолия Матвийчука.

"У меня сохраняются очень хорошие отношения с Олей Сумской, например. Очень хорошие слова сказал Анатолий Матвийчук. И знаешь, это не забывается. Действительно приятно, когда человек пишет. Ты читаешь и понимаешь, как метко человек выражает мысли, как трезво оценивает ситуацию, а не просто срабатывает стадный рефлекс: его притесняют – давайте и мы набросаем камешков", – заявил артист.

Кроме того, певец убежден, что со временем его критикам якобы станет стыдно за свои высказывания. В то же время сам он возвращаться в Украину не хочет (критикуют в основном за это), ведь боится, что "не сможет уехать", если приедет сюда с концертами.

В частности, Винника спросили, общался ли он со своим "братом по несчастью" Потапом после начала полномасштабной войны. Исполнитель подтвердил, что они переписывались.

"В начале войны мы переписывались. Он даже прислал мне какое-то видео с поздравлением. Было, было", – рассказал Винник.

Отметим, что и Олег Винник, и Потап после начала полномасштабного вторжения оказались за пределами Украины. Оба артиста стали фигурантами громких скандалов из-за своего отъезда, а Потап, который сейчас строит карьеру за рубежом, до сих пор регулярно сталкивается с критикой со стороны украинцев.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Олег Винник, проживающий в Европе, удивил своей выходкой во время прогулки с женой. Пара прогулялась по нескольким улицам Праги (Чехия), а в какой-то момент исполнитель просто залаял среди людей.

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