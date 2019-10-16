Европа "спасет" Украину от газовой зависимости: чего ждать уже скоро

Украина может получить финансирование для поддержки развития альтернативной энергетики и ввода системы "зеленых" аукционов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом заявила старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина, пишет "Интерфакс-Украина". По ее словам, Украине хотят помочь плавно перейти на систему аукционов.

"Это будет новая программа под запланированный на 2020 год запуск системы "зеленых" аукционов. Мы надеемся, что там будет более длительная поддержка (последняя программа покрывала два года). Надеемся также, что под аукционы мы выделим большие объемы средств, хотя это будет зависеть от того, как украинская сторона определит квоты поддержки для различных видов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в рамках аукционов", – заявила она.

На сегодняшний день ЕБРР уже выдал Украине гранты на оплату консультантов, которые окажут помощь Министерству энергетики и прочим ведомствам по подготовке к вводу новой системы поддержки ВИЭ.

Ранее на сайте ЕБРР был опубликован проект дополнительного финансирования Украины на 200 млн евро по программе поддержки "чистой" энергетики USELF. В случае его одобрения, подчеркивает Еремина, ВИЭ-проекты по "зеленым" тарифам получат дополнительные средства.

"Фактически эта программа рассчитана на проекты, которые к нам поступили ранее, а также на обеспечение плавного перехода к аукционам, чтобы не было негативных сигналов инвесторов", – подытожила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон 2712-VIII, который регламентировал ввод "зеленых" аукционов с 2020 года.

Закон заменяет систему государственной поддержки ВИЭ-объектов в виде "зеленого" тарифа системой "зеленых" аукционов, по которым поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на производимую электроэнергию.

Президент Ассоциации солнечной энергетики Украины Юрий Фаворский, комментируя этот закон, отметил, что при его реализации Украина может столкнуться с проблемами. По его словам, система "зеленых" аукционов не всегда может приносить положительные результаты.

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