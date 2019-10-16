Як світ може позбутися газової залежності: озвучено вісім простих ідей

Для того, щоб позбутися від нафтової, вугільної та газової залежності в енергетиці, необхідно прийняти ряд комплексних заходів в масштабі всієї планети.

Про це йдеться в аналітичній статті видання The Guardian. Журналісти відзначають, що окремі локальні рішення не здатні вирішити проблему залежності від викопного палива.

Для того, щоб прискорити глобальний перехід на поновлювані джерела енергії, аналітики пропонують зробити вісім конкретних кроків. Їх реалізація допоможе "зеленій" енергетиці замістити "викопну" на кілька десятків років раніше, впевнені експерти.

Примусьте політиків приділяти час питанням екології

"Зниження кількості транспорту, який забруднює повітря, або перехід на електромобілі, звичайно надасть певну користь, але все це буде марно, поки політиків не змусять піднімати питання екології в національному масштабі. Чиновники повинні розуміти, що ця тема є пріоритетною для виборців, і вони отримають максимальну підтримку громадськості, якщо почнуть боротьбу з нафтохімічною промисловістю", – відзначають автори.

Учасник протестів проти змін клімату сидить на паркані біля будівлі парламенту Великобританії.

Припинити субсидувати видобуток викопного палива

За даними Міжнародного валютного фонду, вугільна, нафтова та газова галузі отримують $5 трлн на рік, тобто $10 млн в хвилину. Субсидії на видобуток та споживання викопного палива вдвічі перевищують субсидії на поновлювані джерела енергії, що, за словами Міжнародного енергетичного агентства, "значно ускладнює завдання" по рішенню кліматичної кризи.

Обкласти штрафами викиди в атмосферу

"Необхідно ввести податок, який змусить компанії враховувати шкоду навколишньому середовищу та стимулює їх до скорочення відходів, викидів та використання чистих технологій. Небезпека полягає тому, що це може спонукати компанії почати розміщувати свої підприємства в інших країнах", – відзначають автори.

Скорочення попиту на викопне паливо

Нафтові компанії продаватимуть нафту доти, поки є покупці. Громадський осуд та соціальний і політичний тиск можуть змусити компанії обмежити подібні види діяльності, але велика частина нафти і газу в усьому світі видобувається національними нафтовими компаніями, і їм не потрібна "соціальна ліцензія" для роботи, оскільки вони працюють на уряд, який часто ігнорує громадську думку.

При цьому жодна компанія не зможе ігнорувати економічний тиск. Єдиний спосіб скоротити видобуток нафти в довгостроковій перспективі - це припинити використання нафти. Скорочення попиту відбудеться завдяки державному регулюванню і технологічним розвитком дешевих сонячних батарей, вітрових електростанцій у відкритому морі, електромобілів і так далі.

Припинити спалювання нафти і газу

"Якщо не можна заборонити видобуток нафти і газу, потрібно змусити компанії добувати ресурси ефективно. За оцінками Світового банку, кількість газу, який щорічно спалюється в глобальному масштабі, якщо його використовувати для виробництва електрики, може задовольнити всі потреби Африки в електроенергії", – підкреслюють аналітики.

Розгорнути великомасштабну компанію зі збору та зберігання СО2

Технологія CCS, в рамках якої відбувається уловлювання, стиснення і закачування СО2 в підземні геологічні пласти на постійне зберігання замість випуску його в атмосферу, досі не отримала масштабного поширення. Нафтові компанії мають досвід розгортання CCS, але без економічного стимулу не хочуть її застосовувати.

Припинити інвестиції в викопне паливо

Перехід на "зелену" енергетику створює як масу ризиків, так і безліч можливостей для бізнесу, проте неможливий, поки інвестори вкладають гроші в нафтові, газові та вугільні компанії. Крім того, часто великі інвестори розподіляють свої вклади, фінансуючи як альтернативну енергетику, так і вуглеводневу індустрію.

Для припинення практики подвійних стандартів необхідна система регулювання, щоб "зелені" інвестиції були дійсно зеленими.

Визначити "ціну" кліматичної кризи

"Якщо ринки не розуміють, що насправді означає зміну клімату для виробників автомобілів, компаній, що працюють на викопному паливі, і енергетичних компаній, то фінансова криза, викликана кліматом, є лише питанням часу. Рух по вилученню викопного палива в даний час управляє активами на суму $11,5 трлн", – резюмують автори.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Україна може отримати фінансування для підтримки розвитку альтернативної енергетики і введення системи "зелених" аукціонів від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

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