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9 лютого • оновлено в 19:01
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Коли Ілон Маск відкриє виробництво Tesla в Україні: озвучено умови

1.8т
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Якщо глава компанії Tesla Ілон Маск захоче почати виробництво своїх електромобілів в Україні, йому доведеться заручатися підтримкою керівництва країни.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Рябчин. За його словами, переговори такого роду повинні вестися на найвищому рівні.

Глава компанії Tesla Ілон Маск

Глава компанії Tesla Ілон Маск

incimages.com

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Все ближче до України: Маск відкриє в Європі нову компанію

"Президент України і прем'єр-міністр стратегічно підтримують розвиток сфери електротранспорту в Україні. Упевнений, наш президент посприяє, щоб пан Маск був притягнутий до розвитку електроінфраструктури в Україні", – заявив Рябчин, відповідаючи на питання, в яке з відомств доведеться звернутися Ілону Маску, якщо той захоче відкрити виробництво своєї компанії в Україні.

При цьому чиновник підкреслив, що знає про "плани Маска щодо України". Він нагадав, що нещодавно було оголошено про наміри щодо відкриття "суперчарджеров" Tesla (потужних зарядних пристроїв) в Україні.

"Це не така вже й фантастика. Маск цінує українських інженерів. Нещодавно він заявив, що сконструйований в Дніпрі український "Зеніт" є другою за надійністю ракетою, після розробок SpaceX", – заявив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині жителі муніципалітету Грюнхайде почали акції протесту проти спорудження фабрики Gigafactory компанії Tesla, на якій планується виробляти електромобілі Model 3 і Model Y.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Теги
Green Oboz Tesla
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Сразу после Хиперлупа.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Если глава компании Tesla Илон Маск захочет начать производство своих электромобилей в Украине, ему придется отстегнуть круглую сумму руководству страны. Найти инженеров и рядовых специалистов.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Да ахахаха, ахахаха)))!
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