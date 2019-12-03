Все ближе к Украине: Маск откроет в Европе новую компанию

Компания Tesla зарегистрировала в Израиле дочернюю компанию Tesla Motors Israel, которая помимо торговли электромобилями займется продуктами в области солнечной энергетики.

Власти Израиля требуют, чтобы компании, которые импортируют автомобили, были зарегистрированы на территории страны, отмечает Globes. При этом бизнес-модель Tesla не позволяет сторонним дилерам продавать свои автомобили – компания сама продает электрокары напрямую или через интернет.

Tesla в Израиле ecotopical.com

Записи в реестре израильских компаний указывают на то, что Tesla стремится работать в Израиле не только в сфере продажи и обслуживания электромобилей, но и в сфере возобновляемых источников энергии, в частности солнечной энергии.

В последние несколько месяцев Tesla предприняла несколько подготовительных шагов для выхода на израильский рынок. В частности, компания провела переговоры с компаниями, занимающимися установкой зарядных станций для создания собственной сети зарядки в Израиле.

Главный офис Tesla скорее всего будет находится в Тель-Авиве. При этом израильский филиал будет относиться к европейскому подразделению.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Tesla планирует в 2020 году открыть несколько магазинов в Словакии, Хорватии, Сербии и большинстве других стран Восточной Европы.

"Надеемся открыться в Словакии, Хорватии, Сербии и большинстве стран Восточной Европы в начале следующего года. В конце концов, Никола Тесла мог бы гордиться, что его машины появились в стране, где он родился", – сообщил в сентябре 2019 года глава Tesla Илон Маск.

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