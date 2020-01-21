"Ищите новую профессию": в правительстве рассказали о будущем энергетики Украины

Правительство Украины в ближайшие 30 лет планирует максимально сократить использование угольных и атомных станций в пользу возобновляемой энергетики.

Соответствующие планы озвучивают в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, сообщает OBOZREVATEL. Утвердить концепцию развития в ведомстве планируют до конца первого квартала 2020 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алексей Оржель

Следуя европейской стратегии "Чистая планета для всех", Украина планирует довести до 80% использование возобновляемой энергетики. Еще 20% планируется отдать для атомной энергетики, отмечают в правительстве.

"Сочетание возобновляемой энергетики и аккумулирующих мощностей позволяет получить максимально дешевую энергию. На самом деле рынок сам решает, какое направление является самым целесообразным с точки зрения экономики", – заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Также в министерстве озвучили планы по закрытию части условно действующих угольных шахт. В рамках "рационального подхода" в Украине могут закрыть 2/3 существующих государственных шахт, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

При этом Алексей Оржель посоветовал детям шахтеров "искать другую профессию". В министерстве подчеркивают, что в будущем Украина планирует отказаться не только от угля.

"Нужно работать над энергоэффективностью, чтобы уменьшить на 50% наши потребности в ресурсах. Мы планируем уменьшить импорт энергии в 3 раза и в перспективе вообще отказаться от природного газа", – заявил заместитель Алексея Оржеля Сергей Масличенко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в будущем климатически-нейтральная экономика Европы будет основана на использовании биотоплива и водорода, которые полностью заменят собой ископаемый газ.

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