Чистая энергетика: найдено "зеленое" топливо для замены угля

Пеллеты из спрессованных отходов подсолнечника при сгорании выделяют порядка 19 тыс. кДж/кг тепла, что превышает показатели древесины и равняется некоторым видам каменного угля.

При этом во время сгорания топливных гранул не выделяется вредных веществ, пишет InVenture. С учетом того, что отходы подсолнечника являются дешевым сырьем, пеллеты могут стать выгодным и экологически чистым заменителем угля.

Пеллеты из подсолнечника agrovektor.com

В среднем 2 тонны биотопливных гранул из лузги подсолнуха выделяют столько же тепла, сколько 3,2 тонны древесного топлива, 957 кубических метров газа, 1000 литров дизельного топлива или 1370 литров мазута. При этом использование пеллет существенно отличается от ископаемого топлива с точки зрения выброса вредных веществ в атмосферу. При горении гранул выделяется меньше дыма, и в атмосферу не попадают загрязнения, отмечает издание.

Если сравнивать пеллеты с угольной генерацией, которая считается одной из самых грязных в мире, то при использовании биотоплива выбросы углекислого газа в 10-50 раз меньше, а зольность в 15-20 раз меньше, чем при сжигании угля. От обычной древесины гранулы отличаются более низким содержанием влаги 8-12% по сравнению с 30-50% в обычных дровах, и примерно в полтора раза большей плотностью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что мировой рынок древесных топливных гранул по итогам 2019 года превысил $8,5 млрд.

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