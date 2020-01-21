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21 січня • оновлено в 20:42
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"Шукайте нову професію": в уряді розповіли про майбутнє енергетики України

1.4т
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Уряд України в найближчі 30 років планує максимально скоротити використання вугільних і атомних станцій на користь відновлюваної енергетики.

Відповідні плани озвучують в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища, повідомляє OBOZREVATEL. Затвердити концепцію розвитку в відомстві планують до кінця першого кварталу 2020 роки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Олексій Оржель

Олексій Оржель

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Чиста енергетика: знайдено "зелене" паливо для заміни вугілля

Дотримуючись європейської стратегії "Чиста планета для всіх", Україна планує довести до 80% використання відновлюваної енергетики. Ще 20% планується віддати для атомної енергетики, відзначають в уряді.

"Поєднання відновлюваної енергетики та потужностей, що акумулюють електрику, дозволяє отримати максимально дешеву енергію. Насправді ринок сам вирішує, який напрямок є найбільш доцільним з точки зору економіки", – заявив глава Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Також в міністерстві озвучили плани щодо закриття частини умовно діючих вугільних шахт. В рамках "раціонального підходу" в Україні можуть закрити 2/3 існуючих державних шахт, заявив глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

При цьому Олексій Оржель порадив дітям шахтарів "шукати іншу професію". У міністерстві підкреслюють, що в майбутньому Україна планує відмовитися не тільки від вугілля.

"Потрібно працювати над енергоефективністю, щоб зменшити на 50% наші потреби в ресурсах. Ми плануємо зменшити імпорт енергії в 3 рази і в перспективі взагалі відмовитися від природного газу", – заявив заступник Олексія Оржеля Сергій Масличенко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в майбутньому кліматично-нейтральна економіка Європи буде базуватися на використанні біопалива і водню, які повністю замінять собою викопний газ.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Сонячні панелі Вітрогенератори
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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