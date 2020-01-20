Единственная альтернатива для Украины: как "зеленая" энергетика побьет традиционную

Рынок электроэнергии Украины – более 500 млрд грн. При этом для собственных нужд Украина вынужденно покупает энергоносители за границей, значительные объемы энергетического угля поступают по различным схемам с оккупированных территорий. По факту большинство энергоносителей импортируется из России, которая с 2014 года ведет войну против нашей страны. Похожая ситуация с атомной энергетикой. При этом Украина имеет очень большой потенциал развития возобновляемых источников электроэнергии, в частности ветровых и солнечных электростанций.

Все, что происходит с украинской энергетикой, имеет признаки картельного сговора. Поэтому единственной альтернативой может стать только развитие экологически чистых, или, как еще говорят, "зеленых" технологий.

О том, что происходит с украинской энергетикой, журналист Юрий Колесник разговаривал с экспертом по климатической и энергетической политике Украинской Климатической Сети, соучредителем ОО "Единая планета" Олегом Савицким. Подробнее - читайте в материале OBOZREVATEL.

Олег Савицкий facebook.com/mindwhizbang

– Наверное крупнейшей мировой новостью прошлого года стал так называемый "Зеленый новый курс" или Green New Deal, который получил статус политики Евросоюза и активно продвигается прогрессивными силами в США. "Зеленый" поворот мировой экономики – это действительно шанс исправить экологическую ситуацию. С другой стороны, противодействие подобным системным реформам со стороны должностных лиц и крупного бизнеса в Украине – это, к сожалению, не новость. И имеем все больше случаев, когда активисты противостоят как представителям власти, так и бизнеса. Особенно когда пытаются решить какие-то масштабные экологические проблемы или предотвращать угрозы. Но я надеюсь, что это будет меняться к лучшему. Определенные сдвиги, к счастью, тоже есть. В частности в энергетике.

– То есть в Украине поддержка развития зеленых технологий существует на государственном уровне? В чем конкретно заключается эта поддержка?

– Если говорить, что есть какой-то конструктивный и последовательный процесс со стороны государственной власти по экологическим вопросам – об этом пока рано говорить. Бизнес-интересы у нас очень сильные. При этом они очень далеки от устойчивого развития и защиты окружающей среды.

– Мы можем говорить о своеобразном лоббизме индустрии ископаемого топлива?

– Лобби у нас всегда существовали. Надо понимать, что те лобби создавались еще сетями влияния, связанными с Российской Федерацией. Они оставались и они продолжают влиять на нашу внутреннюю политику. И в интересах России в частности.

– Здесь мы имеем не только коррупционный сговор бизнеса и чиновников. Можно ли говорить об организованном влиянии врага на нашу энергетику?

– Если мы посмотрим на наш энергетический баланс – сколько импортируем ресурсов, в частности ископаемого топлива из России, нефти, газа, также атомного топлива, – то будет понятно, что это стратегический интерес, который у России остался. И россиянам выгодно, чтобы мы и дальше зависели от их поставщиков энергоресурсов.

– Вы намекаете на саботаж реформ?

– Не без этого. Поэтому так трудно происходят у нас реформы в сфере повышения энергоэффективности. Поэтому со сложностями, задержками и спорами, не слишком организованно происходят реформы в плане развития возобновляемых источников энергии.

– А где обещанные "зеленые" аукционы?

– Аукционы на строительство новых мощностей ВИЭ? Они должны были заработать еще до конца прошлого года. И таки под Новый год были утверждены необходимые нормативные документы, но много вопросов остается нерешенными, это сдерживает нормальное развитие возобновляемой энергетики. В том числе и вопросы зеленого тарифа, его адекватного размера и реструктуризации.

– Мы говорим сейчас о бездеятельности Андрея Геруса? Он фактически ответственный за реформы. Правильно?

– Я бы не сказал, что Герус за все несет ответственность. На самом деле если бы не Герус... Он, кстати, поднимал этот вопрос об аукционах задолго до того, как стал депутатом. Это было еще в 2017 году. Он поднимал вопрос о "зеленых аукционы" и сокращении "зеленого тарифа". Поэтому его позиция последовательна. Его уважают. Но ни один человек не идеален. И ни один из чиновников не имеет полной картины.

– Каждая проблема имеет фамилию, имя и должность. Если мы говорим о невыполнении чего-то, то речь идет о конкретных людях. Видите ли вы проблему в системе в целом?

– Сбалансированное развитие сдерживается в первую очередь потому, что на уровне государственной власти – и главным образом при предыдущей власти – не вводились системные реформы. Реформы происходили очень медленно, с очень сильным сопротивлением со стороны различных сил. Мы очень сильно отстаем по тем обязательствам, которые у нас есть в рамках Договора об Энергетическом Сообществе и Соглашения об ассоциации с ЕС. Если говорить об экологических директивах, то в их отношении ситуация вообще ужасная.

– Зеленые привлекли в Украину достаточно большие инвестиции. Будет ли поле для расширения и развития возобновляемой энергетики в будущем?

– Это все зависит от того, будет ли открыта возможность нормально развиваться бизнесу, ориентированному на устойчивое развитие. И будет ли открыто окно для новых игроков, для конкуренции. Потому что сейчас у нас энергетические рынки монополизированы очень небольшим количеством игроков с очень сильными интересами. И если мы говорим о рынке газа, это так же. Значительная часть газового сектора находится в руках пророссийского бизнеса. И так же облэнерго. И эти рынки не работают на то, чтобы Украина развивалась. Они работают на то, чтобы просто выжимать доходы и не давать нормального пространства для развития конкурентам.

– Если Украина просто будет выполнять те обязанности перед Евросоюзом, которые на себя взяла, этот вопрос будет решен. Я правильно понял?

– Именно так. Для нас ЕС уже проложил дорогу к нормальным конкурентным рынкам. От нас этого требуют. От нас требуют построить нормальную, прозрачную, честную, конкурентную энергосистему. Мы этого еще не делаем.

– Можно просто определить, кто именно отвечает за эти вещи?

– Ну, как отвечает? Это интересы отдельных финансово-промышленных групп, которые имеют монопольный контроль в отдельных отраслях, в газовой сфере, в электроэнергетике. И они уже для продвижения своих интересов строят соответствующие коррупционные схемы, поддерживают отдельные политические силы с их сетями влияния. Нельзя сказать, что один человек отвечает. Они – группа людей, которые не являются политиками. Они именно в бизнес-сфере. И эти люди хорошо известны.

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