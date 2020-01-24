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24 січня • оновлено в 12:41
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Європа переходить на "зелену" енергію: встановлено новий рекорд

1.2т
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Згідно з останніми даними статистичної служби Європейського союзу, в 2018 році частка енергії з відновлюваних джерел в ЄС збільшилася до 18%, що стало новим рекордом.

Про це повідомляє Renews. Видання зазначає, що роком раніше частка ВДЕ складала 17,5%.

Відновлювана енергетика

Відновлювана енергетика

theneweconomy.com

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Єдина альтернатива для України: як "зелена" енергетика поб'є традиційну

Згідно з повідомленням Євростату, дані 2018 року більш ніж удвічі перевищуть показник 2004-го, який тоді був на рівні 8,5%. У такий спосіб Європа ще більше наблизилася до поставленої раніше мети – досягти 20% до 2020 року.

Наразі 12 країн-членів Європейського союзу вже добилися таких результатів на державному рівні. Наприклад, найвищу частку має Швеція – 54,6%, а найнижчу Нідерланди – 7,4%.

Варто згадати, що в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України озвучили плани до 2050 року максимально скоротити використання вугільних і атомних станцій на користь відновлюваної енергетики.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у майбутньому кліматично-нейтральна економіка Європи буде заснована на використанні біопалива й водню, які повністю замінять собою викопний газ.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Промышленность не может работать на "зелёной" энергии. Углеводороды заменят лет через 100, когда они закончатся
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