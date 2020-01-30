Эпидемия коронавируса: Tesla поставили жесткий ультиматум

Компания Tesla объявила о временном закрытии своей фабрики в Шанхае. На этот шаг ей пришлось пойти из-за распоряжения властей Китая в рамках борьбы с коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщает Techcrunch. В компании отмечают, что временное прекращение работы фабрики станет причиной задержки в производстве электромобилей Model 3.

"Мы находимся на ранних стадиях понимания, как на нашу работу может повлиять коронавирус. На данный момент мы ожидаем задержки от одной до полутора недель в производственных процессах на фабрике в Шанхае из-за требований правительства остановить работу объекта. Это может немного повлиять на прибыльность в первом квартале", – заявил финансовый директор компании Tesla Зак Кирхорн.

Руководство американского автопроизводителя в данный момент внимательно следит за тем, как ситуация с коронавирусом в Китае повлияет на цепочку поставок электрокаров компании. "Пока что мы не знаем ничего существенного, но должны предупредить, что эта история далека от завершения", – добавил Кирхорн.

При этом издание Tesmian отмечает, что для обеспечения дополнительных мер безопасности и защиты граждан Китая Tesla решила пожертвовать $700 тыс. для борьбы с коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что отделение компании Tesla в Китае сообщило, что из-за вспышки коронавируса начнет бесплатно заряжать электромобили клиентов на фирменных станциях Supercharger.

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