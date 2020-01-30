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30 січня • оновлено в 13:17
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Епідемія коронавірусу: Tesla поставили жорсткий ультиматум

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Компанія Tesla оголосила про тимчасове закриття своєї фабрики в Шанхаї. На цей крок їй довелося піти через розпорядження влади Китаю в рамках боротьби з коронавірусом 2019 nCoV.

Про це повідомляє Techcrunch. У компанії відзначають, що тимчасове припинення роботи фабрики стане причиною затримки у виробництві електромобілей Model 3.

Епідемія коронавірусу: Tesla поставили жорсткий ультиматум

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"Ми знаходимося на ранніх стадіях розуміння, як на нашу роботу може вплинути коронавірус. На даний момент ми очікуємо затримки від одного до півтора тижнів у виробничих процесах на фабриці в Шанхаї через вимоги уряду зупинити роботу об'єкта. Це може трохи вплинути на прибутковість в першому кварталі", – заявив фінансовий директор компанії Tesla Зак Кірхорн.

Керівництво американського автовиробника в даний момент уважно стежить за тим, як ситуація з коронавірусом у Китаї вплине на ланцюжок поставок електрокарів компанії. "Поки що ми не знаємо нічого істотного, але повинні попередити, що ця історія далека від завершення", – додав Кірхорн.

При цьому видання Tesmian зазначає, що заради забезпечення додаткових заходів безпеки та захисту громадян Китаю Tesla вирішила пожертвувати $ 700 тис. для боротьби з коронавірусом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відділення компанії Tesla в Китаї повідомило, що через спалах коронавируса почне безкоштовно заряджати електромобілі клієнтів на фірмових станціях Supercharger.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Електротранспорт Коронавірус
Місце
Китай
Теги
Green Oboz Tesla електромобілі
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