Будущее "зеленой" энергетики Украины: озвучены смелые прогнозы

Развитие возобновляемой энергетики Украины будет зависеть от решения правительства страны по созданию новых балансирующих мощностей.

Об этом в Facebook написал заместитель генерального директора НЭК "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян. В своем сообщении эксперт определил основные тренды и перспективы украинской энергетики.

enki.ua

"Развитие альтернативной энергетики Украины будет зависеть от способности Министерства энергетики и защиты окружающей среды, правительства и парламента решить вопрос со строительством новых балансирующих мощностей в стране. Проведение новых аукционов для солнца и ветра без видения, что, сколько и как будет построено для их балансировки – равносильно политическому самоубийству", – подчеркнул эксперт.

По его словам, создание новых объектов для балансировки работы возобновляемых источников энергии и создание рынка вспомогательных услуг также необходимо для развития энергорынка Украины. В противном случае страну ждут "постоянные ограничения выработки и, возможно, самих потребителей уже в ближайшем будущем", отмечает эксперт.

Дополнительные возможности и вызовы на рынке также создадут экологические практики, уверен Бно-Айриян. По его словам, сейчас стране как никогда нужны маневренные мощности "грязной" тепловой генерации, которые необходимы "зеленой" энергетике на стадии развития. . При этом децентрализация энергетики со временем осложнит оценки воздействия на окружающую среду, и сделает их более проблематичными и затратными, уверен он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский Союз решили выделить Украине 50 млн евро для "стимулирования развития возобновляемых источников энергии".

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