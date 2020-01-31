Майбутнє "зеленої" енергетики України: озвучено сміливі прогнози

Розвиток відновлюваної енергетики України буде залежати від рішення уряду країни щодо створення нових потужностей, що балансують "зелену" генерацію.

Про це в Facebook написав заступник генерального директора НЕК "Укренерго" Михайло Бно-Айріян. У своєму повідомленні експерт визначив основні тренди і перспективи української енергетики.

enki.ua

"Розвиток альтернативної енергетики України буде залежати від здатності Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, уряду і парламенту вирішити питання з будівництвом нових балансуючих потужностей в країні. Проведення нових аукціонів для сонця і вітру без бачення, що, скільки і як буде побудовано для їх балансування – рівносильно політичному самогубству", – підкреслив експерт.

За його словами, створення нових об'єктів для балансування роботи поновлюваних джерел енергії і створення ринку допоміжних послуг також необхідно для розвитку енергоринку України. В іншому випадку країну чекають "постійні обмеження вироблення і, можливо, самих споживачів уже в найближчому майбутньому", відзначає експерт.

Додаткові можливості та виклики на ринку також створять екологічні практики, впевнений Бно-Айріян. За його словами, зараз країні як ніколи потрібні маневрені потужності "брудної" теплової генерації, які необхідні "зеленій" енергетиці на стадії розвитку. При цьому децентралізація енергетики згодом ускладнить оцінки впливу на навколишнє середовище, і зробить їх більш проблематичними і витратними, впевнений він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський Союз вирішили виділити Україні 50 млн євро для "стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії".

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