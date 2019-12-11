Европа собралась нанести новый санкционный удар по Путину: СМИ узнали дату

Лидеры стран-членов Европейского Союза продлят экономические санкции против России еще на 6 месяцев на саммите ЕС 12 декабря.

Такой прогноз озвучил журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter. В качестве источника корреспондент назвал "неназванного чиновника".

"Ожидается, что санкции против России будут продлены на 6 месяцев завтра на саммите лидеров ЕС", – написал он.

Sanctions on #Russia expected to be extended by 6 months at #Euco tomorrow according to Eu official. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 11, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Комитет Сената США по международным отношениям также планирует 11 декабря принять санкции в отношении российских представителей, киберопераций и экспорта сжиженного газа в связи с вмешательством РФ в выборы.

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