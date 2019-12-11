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11 декабря • обновлено в 17:01
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Европа собралась нанести новый санкционный удар по Путину: СМИ узнали дату

2.1т
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Лидеры стран-членов Европейского Союза продлят экономические санкции против России еще на 6 месяцев на саммите ЕС 12 декабря.

Такой прогноз озвучил журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter. В качестве источника корреспондент назвал "неназванного чиновника".

Европа собралась нанести новый санкционный удар по Путину: СМИ узнали дату

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"Ожидается, что санкции против России будут продлены на 6 месяцев завтра на саммите лидеров ЕС", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Комитет Сената США по международным отношениям также планирует 11 декабря принять санкции в отношении российских представителей, киберопераций и экспорта сжиженного газа в связи с вмешательством РФ в выборы.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
санкции
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Иванов Иван
Иванов Иван
Новый????)))))))))))
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
"Неназванный источник","неназванный чиновник",неизвестный йозик....не опознанный объект....то ли было,то ли нет.....
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Mega Death
Mega Death
Опять в клочья ))
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