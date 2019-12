Европа собралась нанести новый санкционный удар по Путину: СМИ узнали дату

Лидеры стран-членов Европейского Союза продлят экономические санкции против России еще на 6 месяцев на саммите ЕС 12 декабря.

Такой прогноз озвучил журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter. В качестве источника корреспондент назвал "неназванного чиновника".

"Ожидается, что санкции против России будут продлены на 6 месяцев завтра на саммите лидеров ЕС", – написал он.

Sanctions on #Russia expected to be extended by 6 months at #Euco tomorrow according to Eu official. #Ukraine #Crimea