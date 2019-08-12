В Германии запретят пластиковые пакеты: как это работает

В Германии готовят запрет на использование пластиковой упаковки.

В министерстве окружающей среды и ядерной безопасности Германии работают над законопроектами, которые запретят использование пластиковых пакетов, сообщает DW.

Как заявила профильный министр Свенья Шульце (Svenja Schulze), ее ведомство сейчас работает над законом о запрете использования пластиковых пакетов. Шульце отметила, что добровольное соглашение с предприятиями от 2016 года об уменьшении использования пластиковых пакетов успешно сработало. Следующим шагом надо закрепить этот успех законом.

В Германии готовят следующий шаг отказа от одноразового пластика

По условиям добровольного соглашения с предпринимателями, немецкие супермаркеты берут дополнительную плату с покупателей за пластиковые пакеты. Теперь в министерстве планируют сократить использование еще и пластиковых упаковок для овощей и фруктов.

На той неделе OBOZREVATEL передавал, что рестораны McDonald's в Великобритании и Ирландии осенью 2018 года перешли на бумажные соломинки для напитков, но оказалось что те не поддаются переработке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!