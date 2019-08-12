У Німеччині заборонять пластикові пакети: як це працює

У Німеччині готують заборону на використання пластикової упаковки.

У міністерстві навколишнього середовища і ядерної безпеки Німеччини працюють над законопроектами, які заборонять використання пластикових пакетів, повідомляє DW.

Як заявила профільний міністр Свен Шульце (Svenja Schulze), її відомство зараз працює над законом про заборону використання пластикових пакетів. Шульце зазначила, що добровільне угоду з підприємствами від 2016 року про зменшення використання пластикових пакетів успішно спрацювало. Наступним кроком треба закріпити цей успіх законом.

У Німеччині готують наступний крок відмови від одноразового пластику

За умовами добровільної угоди з підприємцями, німецькі супермаркети беруть додаткову плату з покупців за пластикові пакети. Тепер в міністерстві планують скоротити використання ще й пластикових упаковок для овочів і фруктів.

На тому тижні OBOZREVATEL передавав, що ресторани McDonald's у Великобританії і Ірландії восени 2018 року перейшли на паперові соломинки для напоїв, але виявилося що ті не піддаються переробці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.

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