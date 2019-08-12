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Очистити океан від пластику: названий спосіб

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Вчені розробили технологію, яка дозволить переробляти пластик прямо в океані за допомогою спеціальних пристроїв, які будуть прискорювати його розпад на воду і СО2.

Винайшли пристрій, за допомогою якого можна розкладати океанічний пластик на вуглекислий газ і воду, повідомляють " Факти " з посиланням на MATTER – міжнародний науково-технологічний журнал. Нововведення представляє з себе нанокатушкі, завдяки яким буде прискорений процес переробки пластику на вуглекислий газ і воду.

Очищення вод від пластикових відходів - одна

Очищення вод від пластикових відходів - одна

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Ці мікроскопічні пристрої у вигляді пружин розміром близько одного мікрометра зі спеціальним покриттям з атомів азоту і марганцю створюють так званий активний кисень, який прискорює руйнування пластику.

Під час експериментів на розчинах з мікропластіком вчені з'ясували, що кількість пластику в них під дією нанокатушек скоротилася з 50% до 30%. Котушки потім можна легко видалити з води за допомогою магнітів. Крім того їх можна використовувати повторно.

Якщо розробникам вдасться застосувати винахід на практиці, це допоможе вирішити найгострішу проблему засмічення вод Світового океану відходами, які не розкладаються. OBOZREVATEL раніше писав про страхітливі показниках забруднення ними Чорного моря. І проблема очищення від пластикового сміття морських вод до сих пір ефективного глобального рішення не має.

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Тема
Життя в стилі еко
Теги
Екологія Green Oboz
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