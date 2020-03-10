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10 марта • обновлено в 16:48
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Энергетики раскритиковали перспективы развития ВИЭ в Украине

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Сторонники классической модели энергетики на ископаемых видах топлива озвучили аргументы против "зеленого" перехода Украины на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Об этом говорится в статье издания Mind. Авторы отмечают, что в основном противниками "зеленой" генерации являются представители энергетических монополий.

Иллюстрация

Иллюстрация

glg.it

"За "спиной" угольной и атомной энергетики стоят большие научно-технологические, производственные и машиностроительные комплексы с многотысячными коллективами, самодостаточной национальной ресурсной базой и огромным потенциалом для развития. Поэтому представители рынка энергетики разделились на два условных лагеря: "за" и "против" полного энергетического перехода", – отмечает издание.

В частности, сторонники развития атомной и угольной энергетики в качестве основных контраргументов озвучивают такие тезисы:

  • предсказать революционные технологические скачки развития человеческой цивилизации с достаточной точностью на 30 лет вперед невозможно, поэтому заявлять о безальтернативности ВИЭ преждевременно;

  • существенное влияние на ВИЭ могут оказывать непредсказуемые климатические изменения, например, в плане снижения активности ветра;

  • воздействие на окружающую среду ветропарков или солнечных ферм на экосистему в зонах своего присутствия не изучено;

  • отсутствует опыт утилизации солнечных панелей в промышленных масштабах;

  • после преодоления 70-80%-й доли ВИЭ в энергобалансе поведение энергосистемы может оказаться непредсказуемой и она потеряет свою устойчивость;

  • достичь 100% -й возобновляемой энергетики в отдельно взятой стране крайне сложно технически и экономически.

"При этом позиция сторонников традиционной энергетики все чаще оказывается за полную декарбонизация и энергетический переход", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины презентовало Концепцию "зеленого" энергетического перехода страны на 30 лет. Концепция предполагает стратегию и тактику углеродно-нейтрального развития Украины до 2050 года.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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