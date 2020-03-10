Енергетики розкритикували перспективи розвитку ВДЕ в Україні

Прихильники класичної моделі енергетики на викопних видах палива озвучили аргументи проти "зеленого" переходу України на поновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Про це йдеться в статті видання Mind. Автори зазначають, що здебільшого противниками "зеленої" генерації є представники енергетичних монополій.

Ілюстрація glg.it

"За "спиною" вугільної та атомної енергетики стоять великі науково-технологічні, виробничі та машинобудівні комплекси з багатотисячними колективами, самодостатньою національною ресурсною базою і величезним потенціалом для розвитку. Тому представники ринку енергетики розділилися на два умовні табори: "за" і "проти" повного енергетичного переходу", – пише видання.

Зокрема, прихильники розвитку атомної та вугільної енергетики як основні контраргументи озвучують такі тези:

передбачити революційні технологічні скачки розвитку людської цивілізації з достатньою точністю на 30 років вперед неможливо, тому заявляти про безальтернативність ВДЕ передчасно;

істотний вплив на ВДЕ можуть чинити непередбачувані кліматичні зміни, наприклад, в плані зниження активності вітру;

вплив на довкілля вітропарків або сонячних ферм на екосистему в зонах своєї присутності не вивчений;

відсутній досвід утилізації сонячних панелей в промислових масштабах;

після подолання 70-80% частки ВДЕ в енергобалансі поведінка енергосистеми може виявитися непередбачуваною і вона втратить свою стійкість;

досягти 100% відновлюваної енергетики в окремо взятій країні вкрай складно технічно і економічно.

"Водночас позиція прихильників традиційної енергетики все частіше виявляється за повну декарбонізацію і енергетичний перехід", – підсумовує джерело.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Міністерство енергетики та захисту довкілля України презентувало Концепцію "зеленого" енергетичного переходу країни на 30 років. Документ передбачає стратегію і тактику вуглецево-нейтрального розвитку України до 2050 року.

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