Журнал Vogue в Италии впервые выпустил номер без единой фотографии

Редакция журнала Vogue в Италии отказалась от проведения фотосессий для создания январского выпуска 2020 года.

По словам главного редактора Vogue Italia Эмануэля Фарнети, модное издание планирует привлечь внимание к тому, как фотосессии наносят вред окружающей среде. Об этом сообщает The Guardian.

Иллюстрации для январского выпуска журнала Vogue Italia vogue.com

Руководство журнала объяснило, что решилось на столь радикальный шаг для уменьшения вреда окружающей среде. Решение отказаться от дорогостоящих фотографий моделей в экзотических странах в пользу иллюстраций станет вкладом издания в мировое снижение углеродного следа, подчеркивают в руководстве Vogue.

По словам Фарнети, в сентябре 2019 года журнал провел масштабную международную фотосессию. Для ее проведения были задействованы сотни операторов, визажистов, ассистентов и другого персонала, а также десятки транспортных средств, что способствовало росту выбросов СО2 в атмосферу, подчеркивают в издании.

Иллюстрации для январского выпуска журнала Vogue Italia vogue.com

"Сто пятьдесят человек. Около 20 полетов и с десяток переездов поездом. Сорок машин наготове. Шестьдесят международных перевозок. В течение минимум десяти часов кряду горит свет, частично обеспечиваемый генераторами на керосине. Пищевые отходы от кейтеринговых служб. Пластик, в который упаковывалась одежда. Электричество для подзарядки телефонов и камер", – сообщил главный редактор Vogue Italia.

Фарнети уточнил, что инициатива стала частью новой эко-ориентированной миссии Vogue, которая было сформулирована в конце 2019 года и подписана редакторами всех 26 представительств Vogue в мире. В январском выпуске представлены восемь полос с иллюстрациями, которые имитируют экзотические фотосессии.

Также в номере вышел ряд статей об одежде, произведенной из переработанного текстиля, обрезков старых вещей и подручных средств. Сэкономленные на фотосессиях деньги Фарнети планирует пожертвовать на восстановление культурного наследия Венеции, пострадавшей в результате сильного наводнения в ноябре 2019 года.

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