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8 января • обновлено в 12:53
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/ Экология

Журнал Vogue в Италии впервые выпустил номер без единой фотографии

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Редакция журнала Vogue в Италии отказалась от проведения фотосессий для создания январского выпуска 2020 года.

По словам главного редактора Vogue Italia Эмануэля Фарнети, модное издание планирует привлечь внимание к тому, как фотосессии наносят вред окружающей среде. Об этом сообщает The Guardian.

Иллюстрации для январского выпуска журнала Vogue Italia

Иллюстрации для январского выпуска журнала Vogue Italia

vogue.com

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Руководство журнала объяснило, что решилось на столь радикальный шаг для уменьшения вреда окружающей среде. Решение отказаться от дорогостоящих фотографий моделей в экзотических странах в пользу иллюстраций станет вкладом издания в мировое снижение углеродного следа, подчеркивают в руководстве Vogue.

По словам Фарнети, в сентябре 2019 года журнал провел масштабную международную фотосессию. Для ее проведения были задействованы сотни операторов, визажистов, ассистентов и другого персонала, а также десятки транспортных средств, что способствовало росту выбросов СО2 в атмосферу, подчеркивают в издании.

Иллюстрации для январского выпуска журнала Vogue Italia

Иллюстрации для январского выпуска журнала Vogue Italia

vogue.com

"Сто пятьдесят человек. Около 20 полетов и с десяток переездов поездом. Сорок машин наготове. Шестьдесят международных перевозок. В течение минимум десяти часов кряду горит свет, частично обеспечиваемый генераторами на керосине. Пищевые отходы от кейтеринговых служб. Пластик, в который упаковывалась одежда. Электричество для подзарядки телефонов и камер", – сообщил главный редактор Vogue Italia.

Фарнети уточнил, что инициатива стала частью новой эко-ориентированной миссии Vogue, которая было сформулирована в конце 2019 года и подписана редакторами всех 26 представительств Vogue в мире. В январском выпуске представлены восемь полос с иллюстрациями, которые имитируют экзотические фотосессии.

Также в номере вышел ряд статей об одежде, произведенной из переработанного текстиля, обрезков старых вещей и подручных средств. Сэкономленные на фотосессиях деньги Фарнети планирует пожертвовать на восстановление культурного наследия Венеции, пострадавшей в результате сильного наводнения в ноябре 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как лидеры стран-участниц Европейского союза подписали соглашение о достижении климатической нейтральности (деятельности с нулевыми выбросами парниковых газов) к 2050 году.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Глобальное потепление
Место
Италия
Теги
Green Oboz Экология Vogue
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