Журнал Vogue в Італії вперше випустив номер без єдиної фотографії

Редакція журналу Vogue в Італії відмовилася від проведення фотосесій для створення січневого випуску 2020 року.

За словами головного редактора Vogue Italia Емануеля Фарнеті, модне видання планує привернути увагу до того, як фотосесії завдають шкоди навколишньому середовищу. Про це повідомляє The Guardian.

Ілюстрації для січневого випуску журналу Vogue Italia vogue.com

Новини Мегаполіс у Німеччині оголосив про надзвичайну ситуацію через екологію

Керівництво журналу пояснило, що зважилося на такий радикальний крок для зменшення шкоди навколишньому середовищу. Рішення відмовитися від дорогих фотографій моделей в екзотичних країнах на користь ілюстрацій стане внеском видання в світове зниження вуглецевого сліду, підкреслюють в керівництві Vogue.

За словами Фарнеті, у вересні 2019 року журнал провів масштабну міжнародну фотосесію. Для її створення були задіяні сотні операторів, візажистів, асистентів та іншого персоналу, а також десятки транспортних засобів, що сприяло зростанню викидів СО2 в атмосферу, підкреслюють у виданні.

Ілюстрації для січневого випуску журналу Vogue Italia vogue.com

"Сто п'ятдесят осіб. Близько 20 польотів і з десяток переїздів потягом. Сорок машин напоготові. Шістдесят міжнародних перевезень. Протягом мінімум десяти годин поспіль горить світло, частково забезпечується генераторами на гасі. Харчові відходи від кейтерингових служб. Пластик, в який упаковувалася одяг. Електрика для підзарядки телефонів і камер", – повідомив головний редактор Vogue Italia.

Фарнеті уточнив, що ініціатива стала частиною нової еко-орієнтованої місії Vogue, яку було сформульовано на кінець 2019 року та підписано редакторами всіх 26 представництв Vogue в світі. У січневому випуску представлені вісім смуг з ілюстраціями, які імітують екзотичні фотосесії.

Також в номері вийшов ряд статей про одяг, що було створено з переробленого текстилю, обрізків старих речей і підручних засобів. Заощаджені на фотосесіях гроші Фарнеті планує пожертвувати на відновлення культурної спадщини Венеції, яка постраждала в результаті сильної повені в листопаді 2019 року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як лідери країн-учасниць Європейського союзу підписали угоду про досягнення кліматичної нейтральності (діяльності з нульовими викидами парникових газів) до 2050 року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram