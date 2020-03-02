В Китае зафиксировали стремительное улучшение экологии: что стало причиной

В феврале 2020 года на территории Китая зафиксировано заметное снижение уровня загрязнения воздуха.

Изменение экологической ситуации зафиксировали спутники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства, говорится в сообщении американского ведомства.

Загрязненный воздух в Пекине, Китай

Исследователь качества воздуха в Центре космических полетов NASA Фей Лю отметил, что загрязнение воздуха имеет тенденцию уменьшаться в период праздников, поскольку многие предприятия закрываются. Однако нынешнее резкое снижение количества загрязнений воздуха нельзя объяснить обычным сезонным проявлением погодных эффектов.

"Это первый раз, когда я увидел такой резкий спад на такой большой территории. В этом году темпы снижения более значительны, чем в прошлые годы, и продолжаются дольше", – заявил он.

Ученые отмечают, что причиной изменения экологической ситуации стала массовая остановка промышленных объектов на территории Китая. Возникшая в стране эпидемия коронавируса Covid-2019 заставила власти страны ввести общий карантин, из-за которого многие промышленные предприятия пришлось временно остановить.

Концентрация диоксида азота над Китаем earthobservatory.nasa.gov

На графике слева видна плотность концентрации диоксида азота (NO2) в атмосфере с 1 по 20 января, перед тем как власти Китая стали внедрять карантин. На втором графике справа видно состояние воздуха с 10 по 25 февраля, когда ограничения уже ввели.

Ранее OBOZREVATEL писал, что руководство компании Tesla приняло решение возобновить работу фабрики Giga Shanghai в Китае после остановки из-за вспышки коронавируса в регионе.

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