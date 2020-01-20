Мировой экономике предсказали крах из-за климатического кризиса

Мировая экономика может потерять более половины мирового ВВП из-за ухудшения экологический ситуации.

Об этом говорится в совместном докладе Всемирного экономического форума и консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers UK. Аналитики отметили, что ключевые отрасли мирового бизнеса оказались более зависимыми от состояния окружающей среды, чем предполагалось ранее.

Климатический кризис independent.co.uk

Аналитики отметили зависимость от природных ресурсов в сферах, которые обеспечивают создание $44 трлн, что составляет более половины мирового ВВП. К такому выводу эксперты пришли по итогам анализа 163 отраслей экономики.

Наиболее зависимыми от природы и ее ресурсов признали строительство (вклад в ВВП – $4 трлн), сельское хозяйство ($2,5 трлн), а также производство продуктов питания и напитков ($1,4 трлн). Совокупный объем ВВП этих отраслей примерно вдвое больше экономики Германии, отмечается в докладе.

Эти отрасли зависят либо напрямую от добычи природных ресурсов, в том числе, ресурсов лесов и океанов, либо от эксплуатации экосистемы, например, здоровой почвы, чистой воды, стабильного климата и так далее. Потенциальное ухудшение природных возможностей может серьезно подорвать указанные отрасли, подчеркивают авторы.

Аналитики также выявили "скрытую зависимость" цепочек поставок отраслей – химическая промышленность, авиация и туризм, недвижимость, горнодобывающая промышленность, транспорт, розничная торговля и так далее. Такие отрасли также могут оказаться под угрозой больше, чем можно было предположить, говорится в докладе.

При этом отрасли с высокой степенью зависимости от природы генерируют 15% мирового ВВП ($13 трлн), с умеренной степенью – 37% ВВП ($31 трлн). Совокупный объем ВВП в отраслях, зависящих от природы, в Китае составляет $2,7 трлн, в Евросоюзе – $2,4 трлн, в США – $2,1 трлн.

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