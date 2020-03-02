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2 березня • оновлено в 12:55
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/ Екологія

У Китаї зафіксували стрімке поліпшення екології: що стало причиною

1.6т
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У лютому 2020 року на території Китаю зафіксовано помітне зниження рівня забруднення повітря.

Зміну екологічної ситуації зафіксували супутники Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) і Європейського космічного агентства, говориться в повідомленні американського відомства.

Забруднене повітря в Пекіні, Китай

Забруднене повітря в Пекіні, Китай

Дослідник якості повітря в Центрі космічних польотів NASA Фей Лю зазначив, що забруднення повітря має тенденцію зменшуватися в період свят, оскільки багато підприємств закриваються. Однак нинішнє різке зниження кількості забруднень повітря не можна пояснити звичайним сезонним проявом погодних ефектів.

"Це перший раз, коли я побачив такий різкий спад на такій великій території. У цьому році темпи зниження більш значні, ніж в минулі роки, і тривають довше", – заявив він.

Вчені відзначають, що причиною зміни екологічної ситуації стала масова зупинка промислових об'єктів на території Китаю. Епідемія коронавируса Covid-2019, що виникла в країні, змусила владу ввести загальний карантин, через який багато промислових підприємств довелося тимчасово зупинити.

Концентрація діоксиду азоту над Китаєм

Концентрація діоксиду азоту над Китаєм

earthobservatory.nasa.gov

На графіку зліва видно щільність концентрації діоксиду азоту (NO2) в атмосфері з 1 по 20 січня, перед тим як влада Китаю почала впроваджувати карантин. На другому графіку праворуч видно стан повітря з 10 по 25 лютого, коли обмеження вже ввели.

Раніше OBOZREVATEL писав, що керівництво компанії Tesla прийняло рішення відновити роботу фабрики Giga Shanghai в Китаї після зупинки через спалах коронавируса в регіоні.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz Екологія Викиди СО2
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