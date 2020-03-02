У Китаї зафіксували стрімке поліпшення екології: що стало причиною

У лютому 2020 року на території Китаю зафіксовано помітне зниження рівня забруднення повітря.

Зміну екологічної ситуації зафіксували супутники Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) і Європейського космічного агентства, говориться в повідомленні американського відомства.

Забруднене повітря в Пекіні, Китай

Дослідник якості повітря в Центрі космічних польотів NASA Фей Лю зазначив, що забруднення повітря має тенденцію зменшуватися в період свят, оскільки багато підприємств закриваються. Однак нинішнє різке зниження кількості забруднень повітря не можна пояснити звичайним сезонним проявом погодних ефектів.

"Це перший раз, коли я побачив такий різкий спад на такій великій території. У цьому році темпи зниження більш значні, ніж в минулі роки, і тривають довше", – заявив він.

Вчені відзначають, що причиною зміни екологічної ситуації стала масова зупинка промислових об'єктів на території Китаю. Епідемія коронавируса Covid-2019, що виникла в країні, змусила владу ввести загальний карантин, через який багато промислових підприємств довелося тимчасово зупинити.

Концентрація діоксиду азоту над Китаєм earthobservatory.nasa.gov

На графіку зліва видно щільність концентрації діоксиду азоту (NO2) в атмосфері з 1 по 20 січня, перед тим як влада Китаю почала впроваджувати карантин. На другому графіку праворуч видно стан повітря з 10 по 25 лютого, коли обмеження вже ввели.

Раніше OBOZREVATEL писав, що керівництво компанії Tesla прийняло рішення відновити роботу фабрики Giga Shanghai в Китаї після зупинки через спалах коронавируса в регіоні.

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