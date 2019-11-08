У Китаї вчені створили поліпшену версію паперу з відходів пластику

Група вчених з Китаю повідомила про можливість створення схожих на папір композитних матеріалів, які можна синтезувати з відходів пластику.

Дослідження опубліковане у виданні Polymer International. Автор розробки, вчений Чаньін Фен з Університету науки та технології Гонконгу, відзначає, що синтезовані внаслідок переробки матеріали можна використовувати в ролі основних компонентів багатофункціонального паперу.

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Зазвичай пластикові відходи викидаються або спалюються, що призводить до забруднення навколишнього середовища, тому їхня переробка привертає все більше уваги вчених. У спробі допомогти вирішити проблему з утилізацією пластику, дослідники вирішили створити синтетичний папір на полімерній основі, яка за своїми термічним властивостям і стійкістю до агресивних середовищ перевершує класичний папір з целюлози.

Отриманий після хімічної обробки композитний матеріал показав поліпшення механічних, термічних і придатних для друку властивостей. Наприклад, він краще утримував чорнило у своїй структурі або демонстрував більш високе значення білизни паперу. Також матеріал продемонстрував високу здатність до адсорбції води або масла.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як студентка з Великобританії винайшла новий тип пластику.

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