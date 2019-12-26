Путин рассказал о "зеленых" преимуществах России

Экологически чистые продукты, созданные под "зеленым" брендом, могут стать конкурентным преимуществом России на мировых рынках

Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Государственного совета, пишет ТАСС. Политик подчеркнул, что ориентация на "зеленую" сферу является мировым трендом.

Владимир Путин pinterest.fr

"Производство и продвижение продуктов под российским "зеленым" брендом, я об этом, кстати, и в послании говорил, – это мировая тенденция и у нас есть абсолютно точно конкурентные преимущества", – заявил глава Кремля.

По словам Путина, продовольственная безопасность страны должна подтверждаться качеством продукции. Перспективные исследования в области селекции, в животноводстве и разработке новых кормов играют в этом важную роль, отметил он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Air Protein в США разработала газовую смесь, которая позволяет создавать протеиновые продукты из углекислого газа.

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