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13 декабря • обновлено в 13:07
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/ Экология

"Жизнь после смерти": в США одобрили шокирующий способ борьбы с экологическим кризисом

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В США одобрили экологический способ утилизации остатков людей путем превращения в плодородную почву. Защитники экологии таким образом хотят защитить землю и воздух от загрязнений.

Услугу начнет оказывать компания Recompose в Сиэтле, сообщает Architect Magazine. Закон вступит в силу в мае 2020 года, после чего "ритуальное бюро" начнет с конца года принимать первые заказы.

Переработка человеческих останков в удобрения

Переработка человеческих останков в удобрения

twitter.com/olsonkundig

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Для утилизации останки человека будут помещаться в специальную шестигранную капсулу. Внутри тело насыщают кислородом, чтобы создать подходящую среду для теплолюбивых бактерий, которые в течение 30 дней проведут основной процесс разрушения останков, и покрывают специальным составом на основе отходов древесины.

Помещение с капсулами для утилизации останков

Помещение с капсулами для утилизации останков

archpaper.com

Компания делает акцент на экологичности и прогрессивности такого способа утилизации человеческих тел. При компостировании не используется бальзамирующая жидкость, загрязняющая подземные воды и в атмосферу не выбрасывается углерод, как это происходит при кремации.

Капсула для утилизации

Капсула для утилизации

archpaper.com

После завершения процесса компостирования семье и друзьям умерших предлагается взять часть или всю почву, произведенную из человека. По замыслу Recompose, эта почва может использоваться, например, в собственном саду, чтобы дать питательные вещества новой жизни.

Процесс подготовки тела к утилизации

Процесс подготовки тела к утилизации

archpaper.com

"Позволяя органическим процессам превращать наши тела в полезную почву, мы помогаем укрепить наши отношения с природой. Одновременно с этим мы также обогащаем землю", – говорится на сайте Recompose. При этом ожидается, что стоимость услуги составит порядка $5 тыс.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, что связанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходит каждый год.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
США
Тег
Экология
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
а кости ж "теплолюбивые бактерии" не съедят?
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