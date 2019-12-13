В США одобрили экологический способ утилизации остатков людей путем превращения в плодородную почву. Защитники экологии таким образом хотят защитить землю и воздух от загрязнений.

Услугу начнет оказывать компания Recompose в Сиэтле, сообщает Architect Magazine. Закон вступит в силу в мае 2020 года, после чего "ритуальное бюро" начнет с конца года принимать первые заказы.

Переработка человеческих останков в удобрения twitter.com/olsonkundig

Для утилизации останки человека будут помещаться в специальную шестигранную капсулу. Внутри тело насыщают кислородом, чтобы создать подходящую среду для теплолюбивых бактерий, которые в течение 30 дней проведут основной процесс разрушения останков, и покрывают специальным составом на основе отходов древесины.

Помещение с капсулами для утилизации останков archpaper.com

Компания делает акцент на экологичности и прогрессивности такого способа утилизации человеческих тел. При компостировании не используется бальзамирующая жидкость, загрязняющая подземные воды и в атмосферу не выбрасывается углерод, как это происходит при кремации.

Капсула для утилизации archpaper.com

После завершения процесса компостирования семье и друзьям умерших предлагается взять часть или всю почву, произведенную из человека. По замыслу Recompose, эта почва может использоваться, например, в собственном саду, чтобы дать питательные вещества новой жизни.

Процесс подготовки тела к утилизации archpaper.com

"Позволяя органическим процессам превращать наши тела в полезную почву, мы помогаем укрепить наши отношения с природой. Одновременно с этим мы также обогащаем землю", – говорится на сайте Recompose. При этом ожидается, что стоимость услуги составит порядка $5 тыс.

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