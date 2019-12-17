В США начнут делать еду из воздуха: как такое возможно

Компания Air Protein в США разработала газовую смесь, которая позволяет создавать протеиновые продукты из углекислого газа.

Об том сообщает FoodDive. При этом авторы напоминают, что их технология основана на разработках ученых из NASA.

Иллюстрация fooddive.com

Издание напоминает, как в 60-ых годах специалисты NASA работали над проблемой увеличения автономности космических полетов и наткнулись на новый тип микробов, которые питаются углекислым газом. При этом продуктом их жизнедеятельности являются аминокислоты, из которых состоят белки в мясе. Исследователи отметили, что микробы могли одновременно фильтровать воздух и создавать основу для продуктов питания.

Ученые из Air Protein разработали свой состав газовой смеси, где помимо углекислого газа есть еще и различные ферменты. После переработки ее микробами получается коричневый порошок, который можно использовать в пищу.

Процесс изготовления питательной взвеси занимает несколько дней и отличается низкими энергозатратами. Авторы отдельно подчеркивают экономию ресурсов по сравнению с созданием аналогичного количества питательной массы из курятины или говядины.

В будущем владельцы компании планируют "стать ключевыми игроками" на рынке искусственного мяса. Кроме того, их технология позволит создавать продукты питания, одновременно очищая атмосферу от загрязнений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США стартап Air Co. при помощи солнечной энергии начал производство "экологически чистой" водки, которая, по утверждению изобретателей, состоит из углекислого газа и воды.

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