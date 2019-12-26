Головна Новини
26 грудня • оновлено в 17:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Екологія

Путін розповів про "зелені" переваги Росії

851
Читати матеріал російською

Екологічно чисті продукти, які було зроблено під "зеленим" брендом, можуть стати конкурентною перевагою Росії на світових ринках

Про це президент Росії Володимир Путін заявив на засіданні Державної ради, пише ТАСС. Політик підкреслив, що орієнтація на "зелену" сферу є світовим трендом.

Володимир Путін

Володимир Путін

pinterest.fr

Новини
"Життя після смерті": у США схвалили радикальний спосіб боротьби з екологічною кризою

"Виробництво і просування продуктів під російським "зеленим" брендом, я про це, до речі, і в посланні говорив, – це світова тенденція і у нас є абсолютно точно конкурентні переваги", – заявив глава Кремля

За словами Путіна, продовольча безпека країни повинна підтверджуватися якістю продукції. Перспективні дослідження в галузі селекції, в тваринництві та розробці нових кормів грають в цьому важливу роль, зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Air Protein в США розробила газову суміш, яка дозволяє створювати протеїнові продукти з вуглекислого газу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Алекс Шухарт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Екологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
8
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги