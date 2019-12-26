Путін розповів про "зелені" переваги Росії

Екологічно чисті продукти, які було зроблено під "зеленим" брендом, можуть стати конкурентною перевагою Росії на світових ринках

Про це президент Росії Володимир Путін заявив на засіданні Державної ради, пише ТАСС. Політик підкреслив, що орієнтація на "зелену" сферу є світовим трендом.

Володимир Путін pinterest.fr

"Виробництво і просування продуктів під російським "зеленим" брендом, я про це, до речі, і в посланні говорив, – це світова тенденція і у нас є абсолютно точно конкурентні переваги", – заявив глава Кремля

За словами Путіна, продовольча безпека країни повинна підтверджуватися якістю продукції. Перспективні дослідження в галузі селекції, в тваринництві та розробці нових кормів грають в цьому важливу роль, зазначив він.

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