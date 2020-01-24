Уряд України створив групу, яка буде долати наслідки зміни клімату

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з подолання наслідків зміни клімату.

Про це в Telegram повідомляє прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його даними, групу очолив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

Ілюстрація ft.com

"Її мета – охорона здоров'я і добробуту громадян від ризиків і наслідків зміни клімату. Разом з ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів в рамках Паризької угоди", – заявив чиновник.

За словами прем'єра, 28 січня в Брюсселі, під час 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, українська сторона буде обговорювати питання співпраці по Європейській зеленій угоді. Україна хоче приєднатися до Угоди на етапі формування в ролі повноцінного гравця, зазначив Гончарук.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про висновок Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, які повідомили, що пов'язані з різким підвищенням рівня моря прибережні катастрофи, які раніше траплялися раз на століття, до 2050 року почнуть відбувається щороку. На думку дослідників, прийдешні катастрофи відбуватимуться незалежно від того, чи відбудеться скорочення шкідливих викидів в атмосферу, як того вимагають екологи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал