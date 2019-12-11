"Мыльный пузырь лопнул": индустрию переработки отходов подвергли жесткой критике

Усилия развитых стран мира по решению проблемы накопления отходов при помощи их утилизации и переработки не смогли предотвратить увеличение количества мусорных полигонов.

Об этом сообщает Telegram-канал Zero Waste. Авторы уверены, что глобальный план государств и организаций по всему миру провалился и "лопнули, как, мыльный пузырь".

Утилизация отходов tes-amm.com

"Причиной стал отказ многих азиатских стран принимать на переработку европейские и американские отходы. К примеру, Китай принял государственную программу "Национальный меч" – в стране запретили импорт пластика для его переработки", – отмечают авторы канала.

Мировой трафик перерабатываемых отходов t.me/energyfromwaste

Мировой трафик перерабатываемых отходов t.me/energyfromwaste

По мнению экспертов, избежать катастрофы поможет только комплексная программа утилизации, в которую должны войти:

снижение потребления;

раздельный сбор отходов;

сортировка и переработка отходов;

термическая переработка отходов в энергию.

Авторы канала также отмечают, что в 2017 году основная масса всех пластиковых отходов со всего мира (порядка 60%), поступала в Китай и Гонконг. Однако после того, как правительство приняло решение прекратить принимать зарубежные пластиковые отходы, на его долю приходится менее 1% импорта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Швеция достигла уровня 99% переработки бытовых отходов, из-за чего на свалки отправляется менее 1% мусора.

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