Превратили в ценный ресурс: как в Швеции решили проблему мусора

Швеция достигла уровня 99% переработки бытовых отходов, из-за чего на свалки отправляется менее 1% мусора.

Об этом сообщает НВ. За несколько десятилетий страна вышла на первое место в мире по минимальному количеству мусора на свалках.

Мусоросжигательный завод в шведском Линчепинге wistbo.com

Всего в Швеции построили порядка 600 крупных центров по сборке и сортировке бытовых отходов. Вместе с мелкими станциями они образовывают систему, которая перерабатывает и сжигает весь мусор страны.

Благодаря отлаженной системе, в Швеции на свалки отправляется всего 0,7% бытового мусора. Ближайшие по этому показателю Дания и Финляндия передают на захоронение около 1%, а Норвегия — 3,5% отходов домохозяйств. Половину собранного мусора шведы превращают в энергию, еще 35% перерабатывают и 15% используют для производства горючего и удобрений.

Производители закладывают в цену своих товаров стоимость переработки упаковки и платят потребителям за возврат пустой тары, а компании по сбору мусора принимают несортированный мусор на вес.

Практически весь объем мусора, который выбрасывают шведы (т.е. порядка 466 кг на человека в год), превращается в тепло, энергию, биотопливо, удобрения либо используется повторно. Для сравнения: в Украине на каждого жителя приходится в полтора раза меньше отходов, однако 95% их объема оказывается на свалках, загрязняя почву и атмосферу.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине предлагают увеличить штраф за выброшенный окурок в 10 раз, а за отдельные виды мусора придется доплачивать.

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