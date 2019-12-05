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5 декабря • обновлено в 16:25
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/ Экология

Десятки заводов: Европа переходит на "энергию мусора"

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В Литве начались испытания на Каунасской когенерационной электростанции, которая будет производить электроэнергию из отходов и мусора.

Об этом сообщает "Спутник". Издание отмечает, что в первые недели тестирование оборудования на станции в Вильнюсе будет проводиться только при использовании природного газа, после чего на станцию будут привезены первые отходы.

Каунасская когенерационная электростанция

Каунасская когенерационная электростанция

sputniknews.lt

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Проект был создан в рамках европейской программы термической переработки отходов в энергию. В данный момент на территории Европейского союза ведется строительство 28 объектов.

Стоимость станции в Литве оценивается почти в 160 млн евро. Коммерческая эксплуатация станции начнется в первой половине следующего года.

Каунасская когенерационная электростанция соответствует строгим экологическим стандартам ЕС. Планируется, что она обеспечить конкурентоспособные цены на тепло и сократит импорт электроэнергии, а кроме того, предотвратит попадание 200 тыс. тонн отходов на свалки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в городе Переяслав в Киевской области мощности угольной теплоэлектростанции (ТЭС) перевели на биотопливное сырье.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Литва
Теги
возобновляемая энергия альтернативная энергетика Green Oboz
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