"Мильна бульбашка луснула": індустрію переробки відходів піддали жорсткій критиці

Зусилля розвинених країн світу щодо вирішення проблеми накопичення відходів за допомогою їх утилізації і переробки не змогли запобігти збільшенню кількості сміттєвих полігонів.

Про це повідомляє Telegram-канал Zero Waste. Автори впевнені, що глобальний план держав і організацій по всьому світу провалився і "лопнули, як, мильна бульбашка".

Утилізація відходів tes-amm.com

"Причиною стала відмова багатьох азіатських країн приймати на переробку європейські та американські відходи. Наприклад, Китай прийняв державну програму "Національний меч" – у країні заборонили імпорт пластика для його переробки", – відзначають автори каналу.

Світовий трафік переробки відходів, 2017 рік t.me/energyfromwaste

Світовий трафік переробки відходів, 2018 рік t.me/energyfromwaste

На думку експертів, уникнути катастрофи допоможе тільки комплексна програма утилізації, в яку повинні увійти:

зниження споживання;

роздільний збір відходів;

сортування і переробка відходів;

термічна переробка відходів в енергію.

Автори каналу також відзначають, що в 2017 році основна маса всіх пластикових відходів з усього світу (близько 60%) надходила до Китаю та Гонконга. Однак після того, як уряд ухвалив рішення припинити приймати закордонні пластикові відходи, на його частку припадає менше 1% імпорту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Швеція досягла рівня 99% переробки побутових відходів, через що на звалища відправляється менше 1% сміття.

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