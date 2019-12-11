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11 грудня • оновлено в 12:30
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/ Екологія

"Мильна бульбашка луснула": індустрію переробки відходів піддали жорсткій критиці

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Зусилля розвинених країн світу щодо вирішення проблеми накопичення відходів за допомогою їх утилізації і переробки не змогли запобігти збільшенню кількості сміттєвих полігонів.

Про це повідомляє Telegram-канал Zero Waste. Автори впевнені, що глобальний план держав і організацій по всьому світу провалився і "лопнули, як, мильна бульбашка".

Утилізація відходів

Утилізація відходів

tes-amm.com

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Десятки заводів: Європа переходить на "енергію сміття"

"Причиною стала відмова багатьох азіатських країн приймати на переробку європейські та американські відходи. Наприклад, Китай прийняв державну програму "Національний меч" – у країні заборонили імпорт пластика для його переробки", – відзначають автори каналу.

Світовий трафік переробки відходів, 2017 рік

Світовий трафік переробки відходів, 2017 рік

t.me/energyfromwaste

Світовий трафік переробки відходів, 2018 рік

Світовий трафік переробки відходів, 2018 рік

t.me/energyfromwaste

На думку експертів, уникнути катастрофи допоможе тільки комплексна програма утилізації, в яку повинні увійти:

  • зниження споживання;

  • роздільний збір відходів;

  • сортування і переробка відходів;

  • термічна переробка відходів в енергію.

Автори каналу також відзначають, що в 2017 році основна маса всіх пластикових відходів з усього світу (близько 60%) надходила до Китаю та Гонконга. Однак після того, як уряд ухвалив рішення припинити приймати закордонні пластикові відходи, на його частку припадає менше 1% імпорту.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Швеція досягла рівня 99% переробки побутових відходів, через що на звалища відправляється менше 1% сміття.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Екологія екологічна катастрофа Утилізація сміття Green Oboz
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