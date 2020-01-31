Грязные деньги? В США начали отказываться от рекламы ископаемого топлива

Медиагруппа Guardian в США сообщила об отказе от рекламы компаний, которые добывают ископаемое топливо, в рамках обязательств по сокращению выбросов до нуля к 2030 году.

Об этом говорится в статье на сайте издания. Представители медиа отметили, что не будут брать деньги как в интернете, так и в печатных изданиях.

guim.co.uk

Стоит отметить, что благотворительный фонд Scott Trust Endowment, который поддерживает Guardian, исключил все инвестиции в ископаемое топливо 5 лет назад. При этом представители фонда заявили, что решили откликнуться на призыв читателей, чтобы запретить рекламу любого продукта со значительным углеродным следом.

С учетом того, что в 2019 году издание более 40% дохода получило от рекламы, подобное решение может оказать серьезное влияние на работу Guardian. Тем более, что переход издания к онлайн трансляции новостей сильно ударил по рентабельности.

Таким образом отказ от некоторых рекламных объявлений сократит прибыльность издания. Тем не менее, в Guardian считают, что принимают правильное решение, которое найдет нужный отклик среди их читателей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что руководство банка Goldman Sachs в США заявило о прекращении инвестиций в разведку и добычу нефти в Арктике, а также добычу угля и строительство угольных электростанций.

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