Брудні гроші? У США почали відмовлятися від реклами викопного палива

Медіагрупа Guardian в США повідомила про відмову від реклами компаній, які видобувають викопне паливо, в рамках зобов'язань по скороченню викидів до нуля до 2030 року.

Про це йдеться в статті на сайті видання. Представники медіа відзначили, що не братимуть гроші як в інтернеті, так і в друкованих виданнях.

guim.co.uk

Варто зазначити, що благодійний фонд Scott Trust Endowment, який підтримує Guardian, виключив всі інвестиції в викопне паливо 5 років тому. При цьому представники фонду заявили, що вирішили відгукнутися на заклик читачів, щоб заборонити рекламу будь-якого продукту зі значним вуглецевим слідом.

З урахуванням того, що в 2019 році видання понад 40% доходу отримало від реклами, подібне рішення може мати серйозний вплив на роботу Guardian. Тим більше, що перехід видання до онлайн трансляції новин сильно вдарив по його рентабельності.

Таким чином відмова від деяких рекламних оголошень скоротить прибутковість видання. Проте, в Guardian вважають, що приймають правильне рішення, яке знайде потрібний відгук серед їхніх читачів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що керівництво банку Goldman Sachs в США заявило про припинення інвестицій в розвідку і видобуток нафти в Арктиці, а також видобуток вугілля і будівництво вугільних електростанцій.

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