Головна Новини
31 січня • оновлено в 18:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Екологія

Брудні гроші? У США почали відмовлятися від реклами викопного палива

725
Читати матеріал російською

Медіагрупа Guardian в США повідомила про відмову від реклами компаній, які видобувають викопне паливо, в рамках зобов'язань по скороченню викидів до нуля до 2030 року.

Про це йдеться в статті на сайті видання. Представники медіа відзначили, що не братимуть гроші як в інтернеті, так і в друкованих виданнях.

Брудні гроші? У США почали відмовлятися від реклами викопного палива

guim.co.uk

Новини
Заміна викопного газу: в Європі знайшли "зелений" спосіб видобутку водню

Варто зазначити, що благодійний фонд Scott Trust Endowment, який підтримує Guardian, виключив всі інвестиції в викопне паливо 5 років тому. При цьому представники фонду заявили, що вирішили відгукнутися на заклик читачів, щоб заборонити рекламу будь-якого продукту зі значним вуглецевим слідом.

З урахуванням того, що в 2019 році видання понад 40% доходу отримало від реклами, подібне рішення може мати серйозний вплив на роботу Guardian. Тим більше, що перехід видання до онлайн трансляції новин сильно вдарив по його рентабельності.

Таким чином відмова від деяких рекламних оголошень скоротить прибутковість видання. Проте, в Guardian вважають, що приймають правильне рішення, яке знайде потрібний відгук серед їхніх читачів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що керівництво банку Goldman Sachs в США заявило про припинення інвестицій в розвідку і видобуток нафти в Арктиці, а також видобуток вугілля і будівництво вугільних електростанцій.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Алекс Шухарт
Місце
США
Теги
Green Oboz Екологія Викиди СО2 нафта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги