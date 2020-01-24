"Зелена революція": Ґрета Тунберґ вивела на вулиці Давосу активістів

Екологічна активістка Ґрета Тунберґ взяла участь у масовій акції протесту молоді на вулицях Давосу в Швейцарії.

Про це повідомляє TheNewYorkTimes. Видання зазначає, що минулий тиждень, який виявився насиченим подіями, закінчився для Ґрети так само, як почалася її "кар'єра" два роки тому – участю в протестному русі за клімат.

Ґрета Тунберґ на вулицях Давосу nyt.com

Під час масової акції дівчина також провела публічну пресконференцію. Виступаючи перед присутніми учасниками демонстрації, вона заявила, що не відчуває приниження через слова високопоставлених чиновників.

"На мене ніяк не вплинув їхній тиск. Якщо ми будемо хвилюватися через такі дрібниці, то не зможемо займатися тим, що робимо", – заявила Тунберґ, маючи на увазі критику, якій вона піддалася з боку світових лідерів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Ґрета Тунберґ у Давосі заявила про відсутність прогресу в скороченні викидів шкідливих речовин у атмосферу.

"Клімат і довкілля стали популярними темами для обговорення. Велике спасибі молоді, що вона просуває їх, але якщо ми подивимося на ці проблеми під іншим кутом, то не було зроблено майже нічого, викидів вуглекислого газу не було скорочено", – сказала вона.

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