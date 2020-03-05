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5 марта • обновлено в 12:56
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/ Экология

Грета Тунберг в парламенте ЕС жестко раскритиковала политику Евросоюза

1.6т
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Шведская экологическая активистка Грета Тунберг во время выступления в Европейском парламенте в Брюсселе назвала "капитуляцией" законодательство ЕС по борьбе с изменением климата.

Запись выступления доступен в Instagram активистки. По словам школьницы, подготовленный евродепутатами закон является "пустыми словами".

Грета Тунбернг (с плакатом) во время акции протеста

Грета Тунбернг (с плакатом) во время акции протеста

instagram.com/p/B9R2QvYpslM/

С трибуны парламента девушка обвинила политиков Европейского союза в притворстве. По её мнению, они ведут пустые разговоры, делая вид, что это поможет избежать чрезвычайной ситуации.

"Нас не устроит путь, который не основан на науке, который не даст нам наибольшие шансы защитить будущие условия жизни и жизнь Земле в известном нам виде. Этот климатический закон – капитуляция. Природа не торгуется, и вы не можете заключать сделку с физикой. Мы не позволим вам капитулировать", – отметила экоактивистка.

Напомним, что Европейский союз согласовал пакет мер, которые сделают ЕС углеродно-нейтральным к 2050 году. При этом Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН предупреждает, что даже в случае, если к этому времени странам по всему миру удастся достичь углеродной нейтральности, среднегодовая температура поднимется на 1,5 ℃.

Несмотря на то что подобное глобальное потепление негативно отразится на окружающей среде, последствия будут менее выраженными, чем в случае, если среднегодовая температура поднимется более чем на 1,5 ℃.

В свою очередь, Тунберг осудила желание ЕС достичь цели лишь к 2050 году. По её словам, цели нужно ставить на 2020 год и на каждый следующий.

"Когда ваш дом горит, вы не ждёте ещё несколько лет, чтобы начать его тушить. И всё же это именно то, что сегодня предлагает комиссия", – добавила активистка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг попала в скандал после поездки в салоне первого класса.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Грета Тунберг
Теги
Green Oboz Экология Выбросы СО2
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Махно Володимир
Махно Володимир
интересно как долго россия будет проплачивать Грету??? снова россия манипулирует гражданскими и особенно детьми, в своих политических играх с Европой!
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Белый господин
Белый господин
Я знаю где продают секс-кукол в виде Греты Тумберг. Никому не нужна такая?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Белый господин, вже користуєшся? Дівчину знайди!
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Holovanov Serhii
Holovanov Serhii
Самые страшные люди это те, которые готовы нести добро в мир бескорыстно. Для всех. Свихнувшейся девочке таблеток бы попить
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Holovanov Serhii, а що ти несеш у світ? Отож бо!
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