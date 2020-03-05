Шведская экологическая активистка Грета Тунберг во время выступления в Европейском парламенте в Брюсселе назвала "капитуляцией" законодательство ЕС по борьбе с изменением климата.

Запись выступления доступен в Instagram активистки. По словам школьницы, подготовленный евродепутатами закон является "пустыми словами".

Грета Тунбернг (с плакатом) во время акции протеста instagram.com/p/B9R2QvYpslM/

С трибуны парламента девушка обвинила политиков Европейского союза в притворстве. По её мнению, они ведут пустые разговоры, делая вид, что это поможет избежать чрезвычайной ситуации.

"Нас не устроит путь, который не основан на науке, который не даст нам наибольшие шансы защитить будущие условия жизни и жизнь Земле в известном нам виде. Этот климатический закон – капитуляция. Природа не торгуется, и вы не можете заключать сделку с физикой. Мы не позволим вам капитулировать", – отметила экоактивистка.

Напомним, что Европейский союз согласовал пакет мер, которые сделают ЕС углеродно-нейтральным к 2050 году. При этом Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН предупреждает, что даже в случае, если к этому времени странам по всему миру удастся достичь углеродной нейтральности, среднегодовая температура поднимется на 1,5 ℃.

Несмотря на то что подобное глобальное потепление негативно отразится на окружающей среде, последствия будут менее выраженными, чем в случае, если среднегодовая температура поднимется более чем на 1,5 ℃.

В свою очередь, Тунберг осудила желание ЕС достичь цели лишь к 2050 году. По её словам, цели нужно ставить на 2020 год и на каждый следующий.

"Когда ваш дом горит, вы не ждёте ещё несколько лет, чтобы начать его тушить. И всё же это именно то, что сегодня предлагает комиссия", – добавила активистка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг попала в скандал после поездки в салоне первого класса.

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