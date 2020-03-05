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5 березня • оновлено в 13:00
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/ Екологія

Грета Тунберг в парламенті ЄС жорстко розкритикувала політику Євросоюзу

1.7т
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Шведська екологічна активістка Грета Тунберг під час виступу в Європейському парламенті в Брюсселі назвала "капітуляцією" законодавство ЄС щодо боротьби зі зміною клімату.

Запис виступу доступний в Instagram активістки. За словами школярки, підготовлений євродепутатами закон є "порожніми словами".

Грета Тунбернг (з плакатом) під час акції протесту

Грета Тунбернг (з плакатом) під час акції протесту

instagram.com/p/B9R2QvYpslM/

З трибуни парламенту дівчина звинуватила політиків Європейського союзу в удавання. На її думку, вони ведуть порожні розмови, вдаючи, що це допоможе уникнути надзвичайної ситуації.

"Нас не влаштує шлях, який не грунтується на науці, який не дасть нам найбільші шанси захистити майбутні умови життя і життя Землі у відомому нам вигляді. Цей кліматичний закон – капітуляція. Природа не торгується, і ви не можете укладати угоду з фізикою. Ми не дозволимо вам капітулювати", – зазначила екоактівістка.

Нагадаємо, що Європейський союз узгодив пакет заходів, які зроблять ЄС вуглецево-нейтральним до 2050 року. При цьому Міжурядова група експертів зі зміни клімату ООН попереджає, що навіть в разі, якщо до цього часу країнам по всьому світу вдасться досягти вуглецевої нейтральності, середньорічна температура підніметься на 1,5 ℃.

Незважаючи на те що подібне глобальне потепління негативно позначиться на навколишньому середовищу, наслідки будуть менш вираженими, ніж в разі, якщо середньорічна температура підніметься більш ніж на 1,5 ℃.

У свою чергу, Тунберг засудила бажання ЄС досягти мети лише до 2050 року. За її словами, цілі потрібно ставити на 2020 рік і на кожен наступний.

"Коли ваш будинок горить, ви не чекаєте ще кілька років, щоб почати його гасити. І все ж це саме те, що сьогодні пропонує комісія", – додала активістка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Грета Тунберг потрапила в скандал після поїздки в салоні першого класу.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Грета Тунберг
Теги
Green Oboz Екологія Викиди СО2
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Махно Володимир
Махно Володимир
интересно как долго россия будет проплачивать Грету??? снова россия манипулирует гражданскими и особенно детьми, в своих политических играх с Европой!
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Белый господин
Белый господин
Я знаю где продают секс-кукол в виде Греты Тумберг. Никому не нужна такая?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Белый господин, вже користуєшся? Дівчину знайди!
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Holovanov Serhii
Holovanov Serhii
Самые страшные люди это те, которые готовы нести добро в мир бескорыстно. Для всех. Свихнувшейся девочке таблеток бы попить
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Holovanov Serhii, а що ти несеш у світ? Отож бо!
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