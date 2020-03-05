Шведська екологічна активістка Грета Тунберг під час виступу в Європейському парламенті в Брюсселі назвала "капітуляцією" законодавство ЄС щодо боротьби зі зміною клімату.

Запис виступу доступний в Instagram активістки. За словами школярки, підготовлений євродепутатами закон є "порожніми словами".

Грета Тунбернг (з плакатом) під час акції протесту instagram.com/p/B9R2QvYpslM/

З трибуни парламенту дівчина звинуватила політиків Європейського союзу в удавання. На її думку, вони ведуть порожні розмови, вдаючи, що це допоможе уникнути надзвичайної ситуації.

"Нас не влаштує шлях, який не грунтується на науці, який не дасть нам найбільші шанси захистити майбутні умови життя і життя Землі у відомому нам вигляді. Цей кліматичний закон – капітуляція. Природа не торгується, і ви не можете укладати угоду з фізикою. Ми не дозволимо вам капітулювати", – зазначила екоактівістка.

Нагадаємо, що Європейський союз узгодив пакет заходів, які зроблять ЄС вуглецево-нейтральним до 2050 року. При цьому Міжурядова група експертів зі зміни клімату ООН попереджає, що навіть в разі, якщо до цього часу країнам по всьому світу вдасться досягти вуглецевої нейтральності, середньорічна температура підніметься на 1,5 ℃.

Незважаючи на те що подібне глобальне потепління негативно позначиться на навколишньому середовищу, наслідки будуть менш вираженими, ніж в разі, якщо середньорічна температура підніметься більш ніж на 1,5 ℃.

У свою чергу, Тунберг засудила бажання ЄС досягти мети лише до 2050 року. За її словами, цілі потрібно ставити на 2020 рік і на кожен наступний.

"Коли ваш будинок горить, ви не чекаєте ще кілька років, щоб почати його гасити. І все ж це саме те, що сьогодні пропонує комісія", – додала активістка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Грета Тунберг потрапила в скандал після поїздки в салоні першого класу.

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