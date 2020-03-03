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3 марта • обновлено в 16:19
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/ Экология

Грету Тунберг в Европе обвинили в лицемерии и уничтожении экологии

2.8т
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Британские экологические активисты в Бристоле уничтожили зеленые насаждения во время акции протеста против изменения климата. В числе участников была шведская активистка Грета Тунберг.

Более 15 тысяч людей, которые пришли на митинг Bristol Youth Strike 4 Climate, превратили газон перед зданием Колледж Грин в болото, пишет BBC. Теперь организаторов митинга обвиняют в лицемерии и требуют от них компенсировать нанесенный городу ущерб.

Состояние газона перед акцией протеста

Состояние газона перед акцией протеста

bbc.com

Последствия акции протеста для зеленых насаждений

Последствия акции протеста для зеленых насаждений

bbc.com

Из-за дождя тысячи посетителей митинга невольно превратили большую часть газона в грязь, что вызвало негодование у местных жителей. Чтобы восстановить зеленую зону, местные жители потребовали компенсацию в 20 тысяч фунтов (около 635 тысяч гривен). В ответ организаторы объявили о публичном сборе денег при помощи краудфандинга, и за несколько дней собрали 14500 фунтов (порядка 462 тысячи гривен).

Участники акции протеста

Участники акции протеста

bbc.com

В социальных сетях мнения разделились: одни комментаторы обвиняли в инциденте дождь, другие винили участников протеста и Грету Тунберг, которая участвовала в митинге. "Сотни людей, говорящих о гибели нашей планеты, в конечном счете уничтожают зеленые насаждения", – отметил один из местных жителей Гевин Маунтджой.

В ответ один из организаторов мероприятия, Кай Дамани, заявил, что "люди сделали все возможное в этих условиях". "Когда вы смотрите на Колледж Грин сейчас, большая часть его полностью коричневая, но есть места, где цветы абсолютно девственные, это показывает, что люди действительно заботятся о дикой природе", – отметил активист".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг попала в скандал после поездки в салоне первого класса.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Грета Тунберг
Место
Англия Бристоль
Теги
Green Oboz Экология
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