Грету Тунберг в Европе обвинили в лицемерии и уничтожении экологии

Британские экологические активисты в Бристоле уничтожили зеленые насаждения во время акции протеста против изменения климата. В числе участников была шведская активистка Грета Тунберг.

Более 15 тысяч людей, которые пришли на митинг Bristol Youth Strike 4 Climate, превратили газон перед зданием Колледж Грин в болото, пишет BBC. Теперь организаторов митинга обвиняют в лицемерии и требуют от них компенсировать нанесенный городу ущерб.

Состояние газона перед акцией протеста bbc.com

Последствия акции протеста для зеленых насаждений bbc.com

Из-за дождя тысячи посетителей митинга невольно превратили большую часть газона в грязь, что вызвало негодование у местных жителей. Чтобы восстановить зеленую зону, местные жители потребовали компенсацию в 20 тысяч фунтов (около 635 тысяч гривен). В ответ организаторы объявили о публичном сборе денег при помощи краудфандинга, и за несколько дней собрали 14500 фунтов (порядка 462 тысячи гривен).

Участники акции протеста bbc.com

В социальных сетях мнения разделились: одни комментаторы обвиняли в инциденте дождь, другие винили участников протеста и Грету Тунберг, которая участвовала в митинге. "Сотни людей, говорящих о гибели нашей планеты, в конечном счете уничтожают зеленые насаждения", – отметил один из местных жителей Гевин Маунтджой.

В ответ один из организаторов мероприятия, Кай Дамани, заявил, что "люди сделали все возможное в этих условиях". "Когда вы смотрите на Колледж Грин сейчас, большая часть его полностью коричневая, но есть места, где цветы абсолютно девственные, это показывает, что люди действительно заботятся о дикой природе", – отметил активист".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг попала в скандал после поездки в салоне первого класса.

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