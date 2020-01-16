Главные угрозы для человечества: рассекречен список для мировых лидеров

Накануне Всемирного экономического форума в Давосе ученые подготовили для мировых лидеров список главных опасностей, которые ожидают человечество в ближайшие годы.

Об этом говорится в тексте отчета, который опубликовала пресс-служба организации. Эксперты оценили риски по двум критериям: вероятность и масштаб возможного негативного воздействия, отмечается в отчете.

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Эксперты делают вывод, что главные угрозы будущего перед человечеством поставит глобальное потепление. Оно уже сделало экстремальную погоду нормой, но это лишь одно из последствий нашей неспособности сдержать выбросы парниковых газов и рост температур на Земле, говорится в отчете.

Глобальные риски оценили по двум критериям, указав наиболее вероятные, а также те, ущерб от которых будет максимальным.

Самые вероятные:

Экстремальная погода;

Бездействие в связи с изменением климата;

Природные бедствия;

Потеря биоразнообразия;

Спровоцированные человеком экологические катастрофы.

Самые опасные:

Бездействие в связи с изменением климата

Оружие массового уничтожения

Потеря биоразнообразия

Природные бедствия

Водяной кризис.

"Лишь один из десятки главных рисков, оружие массового поражения, не связан с глобальным потеплением. Кроме того, человечество ожидают и другие краткосрочные риски: экономический спад, поляризация политических взглядов в пределах одной страны, а также растущий масштаб кибератак и ущерб от них", – говорится в сообщении издания MIT Tech Review.

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