В Германии из-за климатического кризиса снизили цены на поездки в поездах

В Германии для повышения привлекательности железнодорожного транспорта решили на 10% снизить цену на междугородние перевозки.

На такие меры правительство решило пойти в рамках комплекса мер по защите климата и снижению уровня вредных выбросов, сообщает The Guardian. При этом в Британии со 2 января цены на билеты вырастут на 2,7%, отмечают авторы.

Иллюстрация guim.co.uk

По данным издания, снижение цены на 10% коснется поездок на расстояния свыше 50 км поездами компании Intercity Express Deutsche Bahn. Благодаря этому в самой компании, главным акционером которой является государство, планируют привлечь порядка 5 млн дополнительных клиентов.

Руководство перевозчика также объявило о снижении цены на дополнительные услуги, такие как транспортировка велосипедов.

При этом издание напоминает, что рассчитывать на дешевые тарифы в 2020 году смогут далеко не все пассажиры. К примеру, стоимость проезда на короткие расстояния общественным транспортом в Берлине, Гамбурге, Бремене, Бранденбурге и Рейнланде наоборот, увеличится.

"Тарифы на региональные поезда в районе Бонна должны увеличиться на 2,5%, в то время как в Берлине и Бранденбурге стоимость билетов на автобусы, трамваи и метро увеличится на 3,3%. Перевозчики отмечают, что повышение тарифов связано с ростом заработной платы и повышением цен на дизельное топливо и электроэнергию и было согласовано до того, как правительство приняло меры по защите климата", – сообщает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как железнодорожный оператор Deutsche Bahn в Германии планирует использовать энергию прибрежных ветроэлектростанций для питания своих поездов.

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