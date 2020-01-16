Головні загрози для людства: розсекречено список для світових лідерів

Напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі вчені підготували для світових лідерів список головних небезпек, які чекають людство в найближчі роки.

Про це йдеться в тексті звіту, який опублікувала пресслужба організації. Експерти оцінили ризики за двома критеріями: вірогідність і масштаб можливого негативного впливу, відзначається в звіті.

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Експерти роблять висновок, що головні загрози майбутнього перед людством поставить глобальне потепління. Воно вже зробило екстремальну погоду нормою, але це лише один з наслідків нашої нездатності стримати викиди парникових газів і зростання температур на Землі, йдеться в звіті.

Глобальні ризики оцінили за двома критеріями, вказавши найбільш ймовірні, а також ті, збиток від яких буде максимальним.

Найімовірніші:

Екстремальна погода;

Бездіяльність у зв'язку зі зміною клімату;

Природні лиха;

Втрата біорізноманіття;

Спровоковані людиною екологічні катастрофи.

Найнебезпечніші:

Бездіяльність у зв'язку зі зміною клімату

Зброя масового знищення

Втрата біорізноманіття

Природні лиха

Водяна криза.

"Лише один з десятки головних ризиків, зброя масового ураження, не пов'язана з глобальним потеплінням. Крім того, людство очікують і інші короткострокові ризики: економічний спад, поляризація політичних поглядів в межах однієї країни, а також зростаючий масштаб кібератак і збиток від них", – йдеться в повідомленні видання MIT Tech Review.

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