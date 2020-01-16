Головна Новини
16 січня • оновлено в 18:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Екологія

Головні загрози для людства: розсекречено список для світових лідерів

1.5т
Читати матеріал російською

Напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі вчені підготували для світових лідерів список головних небезпек, які чекають людство в найближчі роки.

Про це йдеться в тексті звіту, який опублікувала пресслужба організації. Експерти оцінили ризики за двома критеріями: вірогідність і масштаб можливого негативного впливу, відзначається в звіті.

Головні загрози для людства: розсекречено список для світових лідерів

flickr.com

Новини
"Життя після смерті": у США схвалили радикальний спосіб боротьби з екологічною кризою

Експерти роблять висновок, що головні загрози майбутнього перед людством поставить глобальне потепління. Воно вже зробило екстремальну погоду нормою, але це лише один з наслідків нашої нездатності стримати викиди парникових газів і зростання температур на Землі, йдеться в звіті.

Глобальні ризики оцінили за двома критеріями, вказавши найбільш ймовірні, а також ті, збиток від яких буде максимальним.

Найімовірніші:

  • Екстремальна погода;

  • Бездіяльність у зв'язку зі зміною клімату;

  • Природні лиха;

  • Втрата біорізноманіття;

  • Спровоковані людиною екологічні катастрофи.

Новини
Криза глобального потепління: в Європі зробили історичну заяву

Найнебезпечніші:

  • Бездіяльність у зв'язку зі зміною клімату

  • Зброя масового знищення

  • Втрата біорізноманіття

  • Природні лиха

  • Водяна криза.

"Лише один з десятки головних ризиків, зброя масового ураження, не пов'язана з глобальним потеплінням. Крім того, людство очікують і інші короткострокові ризики: економічний спад, поляризація політичних поглядів в межах однієї країни, а також зростаючий масштаб кібератак і збиток від них", – йдеться в повідомленні видання MIT Tech Review.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині через кліматичної кризи на 10% знизили ціни на поїздки в поїздах компанії Intercity Express Deutsche Bahn

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Алекс Шухарт
Місце
Швейцарія Давос
Теги
Green Oboz Екологія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги