Кризис глобального потепления: в Европе сделали историческое заявление

Парламент Европейского союза принял резолюцию о чрезвычайном положении в сфере климата и окружающей среды в Европе и мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента. Резолюция принята 429 голосами депутатов организации.

Иллюстрация europarl.europa.eu

Резолюция призывает Еврокомиссию разработать законодательные и бюджетные предложения, чтобы ограничить глобальное потепление на уровне ниже 1.5 °C. Депутат Европарламента Паскаль Канфин, утверждает, что это сделало Европу "первым континентом, который объявил климатическую и чрезвычайную экологическую ситуацию".

В отдельной резолюции Европарламент призывает ЕС представить свою стратегию достижения климатической нейтральности как можно быстрее. Депутаты Европарламента также призывают нового президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен включить цель сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году в европейское зеленое соглашение.

Ряд стран, местных администраций и ученых заявили, что наша планета сталкивается с климатической катастрофой. Издание отмечает, что Еврокомиссия уже предложила к 2050 году снизить выбросы до нулевого уровня, однако предложение не было принято из-за протестов со стороны Польши, Венгрии и Чехии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, cвязанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходить каждый год.

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