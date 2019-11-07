Доходи з відходів: в уряді відзвітували про стрімке зростання біогазової енергетики

В Україні, починаючи з 2012 року, встановили і запустили 45 біогазових установок загальною потужністю близько 70 МВт.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності). За даними відомства, майже три чверті установок, 47 МВт, працюють на агровідходах, і ще 23 МВт працює за рахунок звалищного газу.

Біогазова установка

"Виробництво біогазу – вкрай вигідна справа, бо дозволяє утилізувати відходи на підприємствах агросектора, зменшувати обсяги сміттєзвалищ, генерувати енергію для власних потреб підприємств, заміняти споживання газу, отримувати органічні добрива для сільського господарства, скорочувати шкідливі викиди", – стверджують у відомстві.

При цьому в агентстві нагадують, що у 2015 році для стимулювання розвитку біогазової сфери в Україні було введено "зелений" тариф на електроенергію з біогазу на рівні 12,39 євроцента/кВт-год. Також виробникам дали гарантії збереження чинного "зеленого" тарифу на електроенергію з біогазу до 2030 року.

Графік зростання біогазових потужностей України https://saee.gov.ua

За даними Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на кінець третього кварталу 2019 року сумарна потужність введених в експлуатацію об'єктів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) становила 4,59 ГВт, при цьому частка ВДЕ в загальній генерації займає 4,9%.

Зокрема потужність введених в експлуатацію у липні-вересні 2019 року об'єктів ВДЕ склала 956 МВт, з яких сонячних електростанцій – 779,6 МВт (в п'ять разів більше, ніж за рік до цього), вітрових – 155,2 МВт (у 22 рази більше).

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