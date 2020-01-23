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23 січня • оновлено в 10:47
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Що не можна викидати в баки для сміття: озвучено список небезпечних побутових відходів

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Telegram-канал Zero Waste опублікував список відходів, які ні в якому разі не можна викидати у звичайні сміттєві баки.

Небезпечні відходи поділяються на два класи, в залежності від шкоди, якої вони завдають екології, повідомляють автори. Такі продукти обов'язково повинні потрапити на спеціальну переробку.

Відходи, які не можна викидати на сміття

Відходи, які не можна викидати на сміття

t.me/energyfromwaste

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"Цинк, марганець, залізо, графіт – приблизний список того, що можна отримати з відпрацьованої батарейки. З однією умовою: вона повинна потрапити на переробку. Тільки на спеціальних підприємствах можна безпечно отримати з небезпечних відходів цінні ресурси", – стверджують автори.

Всі небезпечні відходи можна розділити на два класи. У список відходів 1 класу небезпеки можна віднести наступне сміття:

  • конденсатори;

  • трансформатори;

  • елементи, що містять миш'як;

  • шлам свинцю;

  • синтетичні масла;

  • ртутні прилади.

Речовини з 1 класу надзвичайно небезпечні, при взаємодії з екосистемою необоротно її руйнують. Після впливу відходів цього типу на навколишнє середовище відновлення природних ресурсів природним чином неможливе.

Відходи, які не можна викидати на сміття

Відходи, які не можна викидати на сміття

t.me/energyfromwaste

У список відходів 2 класу можна віднести такі предмети:

  • акумулятори;

  • батарейки;

  • кабелі з напиленням свинцю;

  • рафіновані нафтопродукти в залишку.

Речовини з 2 класу небезпеки також негативно впливають на навколишнє середовище. Згодом необхідно не менше 30 років, щоб усунути наслідки від їхнього впливу.

Відходи, які не можна викидати на сміття

Відходи, які не можна викидати на сміття

t.me/energyfromwaste

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зусилля розвинених країн світу щодо вирішення проблеми накопичення відходів за допомогою їх утилізації і переробки не змогли запобігти збільшенню кількості сміттєвих полігонів.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Екологія в Києві
Місце
Україна
Теги
Green Oboz Екологія
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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