Що не можна викидати в баки для сміття: озвучено список небезпечних побутових відходів

Telegram-канал Zero Waste опублікував список відходів, які ні в якому разі не можна викидати у звичайні сміттєві баки.

Небезпечні відходи поділяються на два класи, в залежності від шкоди, якої вони завдають екології, повідомляють автори. Такі продукти обов'язково повинні потрапити на спеціальну переробку.

Відходи, які не можна викидати на сміття t.me/energyfromwaste

"Цинк, марганець, залізо, графіт – приблизний список того, що можна отримати з відпрацьованої батарейки. З однією умовою: вона повинна потрапити на переробку. Тільки на спеціальних підприємствах можна безпечно отримати з небезпечних відходів цінні ресурси", – стверджують автори.

Всі небезпечні відходи можна розділити на два класи. У список відходів 1 класу небезпеки можна віднести наступне сміття:

конденсатори;

трансформатори;

елементи, що містять миш'як;

шлам свинцю;

синтетичні масла;

ртутні прилади.

Речовини з 1 класу надзвичайно небезпечні, при взаємодії з екосистемою необоротно її руйнують. Після впливу відходів цього типу на навколишнє середовище відновлення природних ресурсів природним чином неможливе.

Відходи, які не можна викидати на сміття t.me/energyfromwaste

У список відходів 2 класу можна віднести такі предмети:

акумулятори;

батарейки;

кабелі з напиленням свинцю;

рафіновані нафтопродукти в залишку.

Речовини з 2 класу небезпеки також негативно впливають на навколишнє середовище. Згодом необхідно не менше 30 років, щоб усунути наслідки від їхнього впливу.

Відходи, які не можна викидати на сміття t.me/energyfromwaste

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зусилля розвинених країн світу щодо вирішення проблеми накопичення відходів за допомогою їх утилізації і переробки не змогли запобігти збільшенню кількості сміттєвих полігонів.

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