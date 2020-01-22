"Через 10 років прийдемо до Ілона Маска": українець розповів, як відмовився від пластику й створив окуляри з кави

Українець Максим Гавриленко, який створив біорозкладні окуляри з кавової гущі, розповів, що в майбутньому запропонує главі компанії Tesla Ілону Маску створити ракету з кави.

Про це йдеться в ролику BBC. За словами 27-річного винахідника, надалі він планує заробити $100 млн, які також вкладе у свій екологічно стійкий бізнес (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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"Був момент, коли я подумав: що я взагалі роблю? Я вже пів року пресую каву, я не заробляю грошей, вкладаю все, що у мене є, роблячи казна-що, і, може, це взагалі нікому не потрібно?" – розповів Гавриленко, який створив стійкий бренд Ochis Coffee Eyewear.

Оправи для окулярів створюють із кавової макухи та лляної тирси. Потім суміш з'єднують за допомогою натурального клею на основі соєвої олії. Згодом обробляють на цифровому верстаті, а потім виріб шліфують вручну. Водночас окуляри з кави розкладаються в 100 разів швидше, ніж пластикові.

Окуляри з кави бренду OCHIS facebook.com/maxochis

Окуляри з кави бренду OCHIS facebook.com/maxochis

"Наша колекція eco-friendly-окулярів доводить: дизайнерська річ може бути не просто стильною, але сприяти формуванню кращого майбутнього для всієї планети. Ми пропонуємо цілковиту відмову від нафтового пластику в їхньому складі", – запевняє винахідник.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні найближчими роками планують почати виробництво екологічного паперу з опалого листя за технологією, розробленою школярем із Закарпаття Валентином Фречкою.

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