Домашні сонячні станції: скільки можна заробити

В Україні різко зросла кількість домашніх сонячних станцій. Якщо в 2014 році їх було по всій Україні тільки 20, то в 2019 році - вже близько 12 000 українців вирішили заробити на сонячній енергії. І ще дві важливі цифри. За інформацією Держенергоефективності на перше півріччя 2019 року, загальна потужність домашніх сонячних станцій – 276 МВт (для порівняння одна з найбільших в Європі Нікопольська СЕС має потужність 200 МВт), а інвестиції в цю сферу вже перевищили 240 млн євро. OBOZREVATEL дізнався, як встановити домашню сонячну станцію і отримати дохід.

Які ж сонячні станції в Україні можна назвати домашніми?

Згідно із законодавством України, споживачі можуть встановлювати в домашніх умовах станції потужністю до 50 кВт.

Щоб відкрити такий енергооб'єкт і отримати "зелений" тариф, українським споживачам потрібно буде надати документи права власності на домоволодіння, а також договір на електропостачання.

А ось ставка за стандартне підключення в кожному регіоні України різна і залежить від ступеня потужності підключення і категорії надійності електропостачання, і що важливо - вона враховує, де підключається сонячна станція – в місті або селі.

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Для роботи сонячної станції необхідно встановити двонаправлений лічильник. Якщо у споживача 1-фазне підключення, то ціна на такий пристрій – від 4 тис. грн, якщо 3-фазне - ціна лічильника вже буде від 9 тис. грн.

Звичайно ж, термін установки залежить від потужності сонячної станції і особливості її розміщення. Ось, наприклад, сонячну станцію на 10 кВт в середньому можна встановити за 4-5 днів.

Як оформити "зелений" тариф?

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом укладається з постачальником універсальних послуг, який працює в регіоні.

Як правило, після монтажу сонячної станції її власник подає спеціальну заяву-повідомлення, до якого додає:

копію права власності на домогосподарство;

копію договору на електропостачання;

технічну документацію на встановлене обладнання (інвертор і сонячні батареї).

домашня сонячна станція building-tech.org

Після оплати рахунку за облаштування вузла обліку, протягом трьох днів технічні фахівці його підключають, і вже в термін від 3 до 5 днів, за законодавством, договір купівлі / продажу електроенергії за "зеленим" тарифом повинен бути підписаний.

Обладнання домашньої сонячної станції

Сонячні батареї і інвертор – ось основні елементи сонячної станції. На ринку є великий вибір такого типу обладнання. Різні пропозиції від українських, європейських, американських і китайських виробників. Потрібно врахувати, що в середньому вартість 1 кВт вашої сонячної станції буде десь в межах 700-800 євро.

Скільки електроенергії можна зробити

Як прокоментував директор Департаменту відновлюваної енергетики Держенергоефективності Юрій Шафаренко, "сонячна станція потужністю 30 кВт в середньому за рік може виробити близько 33 тис. кВт*год електричної енергії. Виробництво електроенергії в літні місяці може перебувати в межах 5 тис. кВт*год, а в зимові - до 1 тис. кВт*год".

А скільки можна заробити?

За словами Юрія Шафаренка: "Давайте візьмемо середнє споживання домогосподарства - близько 250 кВт*год щомісячно, в рік це вийде -3 тис. кВт*год. Ви вирішили, наприклад, побудувати на даху сонячну станцію потужністю 10 кВт, що розгорнута на південь. Так ось, за рік така станція буде виробляти близько 11-12 тис. кВт * год електроенергії, тобто за цей час по "зеленому" тарифу, який на сьогодні становить 18,09 € ct за кВт*год, можна буде продати 9 тис. кВт*год електричної енергії на 1630 євро. "

В середньому, на думку фахівців, окупність сонячної електростанцій потужністю 10 кВт становить близько 5 років.

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