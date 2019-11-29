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30 ноября • обновлено в 11:04
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/ Зеленая энергия и новости экологии

В США создали гибридные солнечные генераторы нового типа

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Исследователи из Хьюстонского университета в США разработали гибридное устройство, которое способно улавливать солнечный свет и в дальнейшем хранить его энергию.

Об этом говорится в публикации научного журнала Cell. Авторы публикации отмечают, что гибридное устройство можно использовать в промышленности и для производства электроэнергии.

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Иллюстрация принципа работы устройства

Иллюстрация принципа работы устройства

uh.edu

Авторы устройства утверждают, что совмещение молекулярного накопителя энергии и аккумулятора обеспечивает бесперебойную круглосуточную работу их изобретения. Предварительные испытания говорят о его высокой эффективности и способности улавливать до 90% света в течение дня, и возможности активизировать до 80% сохраняющейся энергии в течение ночи.

В течение дня устройство собирает энергию при температуре до 120 градусов Цельсия в молекулярном накопителе. Ночью при отсутствии солнечного излучения энергия высвобождается посредством перехода низкоэнергетических молекул в более высокоэнергетические соединения.

"Наше изобретение способно улавливать излучение Солнца в широком спектре, проводить подготовку для ее непосредственного использования и запасать излишки на молекулярном уровне. Для достижения подобного эффекта было использовано особое органическое соединение, которое отличается высокой энергоемкостью, высокими показателями тепловыделения и стабильностью при длительном хранении энергии", – заявил один из авторов исследования, доцент университета Хади Газеми.

При этом исследователи отмечают, что одним из преимуществ устройства является способность хранить тепловую энергию. При этом конструкция прибора практически исключает тепловые потери благодаря отсутствию необходимости перемещать энергию по каким-либо трубопроводам или магистралям.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как исследователи из Массачусетского технологического института разработали прозрачное покрытие из органического полимера, которое сделает солнечные панели более мощными и менее хрупкими.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
США Хьюстон
Теги
возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Круто - не зрозуміло яка собівартість електроенергії.
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Чан Джеки
Чан Джеки
пусть потухнет время нефти и газа.может у нас есть еще время спасти нашу землю.а американцы нежмитесь здесь и ваша судьба.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
А мозги вам гибридные не создали унитазцам?)))
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